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「金髮女孩」再度出現 美元走強壓抑金價

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
消費者在「黑色星期五」促銷日進行採購。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-12-01，數位典藏序號：20241130023711730】
消費者在「黑色星期五」促銷日進行採購。（歐新社）【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-12-01，數位典藏序號：20241130023711730】

美國經濟再現「金髮女孩」。根據大型金控今日最新報告指出，有三個最新發布的統計數字可證明美國的經濟再度看到金髮女孩，這三個數字分別是11月ISM製造業指數、美國黑色星期五的銷售紀錄，以及恐慌指數下降和標普500再創今年度第54次的歷史新高。

「金髮女孩」意即經濟溫和增長，通膨也未過熱，且搭配低失業率，可算是恰到好處。

其中，11月ISM製造業指數從46.5上升到48.4，高於市場預期的47.5，且價格指數從54.8明顯回落至50.3，遠低於市場預期的55.2，加上黑色星期五與網路星期一銷售創紀錄，且聯準會理事C. Waller表示他傾向在12月投票支持降息的鴿派言論，市場避險情緒降溫(VIX下跌1.18%)，美股主要指數大多走高，標普500創下今年度第54次歷史新高。

尤其大型科技股表現強勁，科技七雄在Tesla、微軟以及Meta領漲下全面走高，且非核心消費類股也因為年底消費旺季表現不錯而漲幅靠前，其中Amazon更受惠於網路星期一股價上漲1.4%。

另一個引人高度矚目的就是在川普警告金磚國家不要去美元化之後，美元指數已經超過106。大型金控研究部門分析，美國ISM製造業指數優於預期，加上川普要求金磚國家承諾不會創造新的貨幣替代美元，並再次威脅要徵收100%關稅，美元相應走高。

美元指數繼續走強，而且還直接影響到金價跟原油價格的表現。美國斡旋達成以色列與真主黨停火協議，已令黃金的避險需求下滑，而美國經濟數據優於預期令美債殖利率上漲，亦不利金價，再加上川普警告金磚國家不要試圖去美元化，美元走強更使金價續跌，此外美元相應走強也導致油價漲幅收斂。

大型金控也分析，相對於美元走強，歐元表現最為弱勢，主要原因在於歐元區正處在政治動盪和經濟衰退的雙重困境，法國國民聯盟主席勒龐表示，將支持對巴尼耶政府的不信任投票。而日圓表現也相對強勢，主要原因在於投資人預期12月日銀將再次升息。

美國經濟 金價

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