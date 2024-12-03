獨家／「大投信」計畫踢鐵板？投資型保單鬆綁 金管會喊卡

為推動「大投信」計畫，金管會原擬對類全委投資型保單的投資限制，做兩大鬆綁，一、准連結槓桿型和反向型ETF，二、提高非投資等級債基金（原稱「高收益債基金」）投資比例，惟在立委質疑聲中，金管會決議暫緩放寬非投資等級債基金的投資比例，維持既有配置10%限制。

至於開放類全委帳戶連結槓桿型和反向ETF則設三大條件，一、限倍數，限連結槓桿型2倍、及反向型1倍ETF，二、限目的，限帳戶風險管理和避險需求，三、禁主動投資，禁以主動投資操作，進而增加投資收益。

金管會有條件開放類全委帳戶連結槓桿、反向型ETF，及維持非投資等級債基金的投資比例，有助降低保戶投資風險。據透露，金管會已將此兩大初步結論，與各立委溝通。

全案起因是9月初金管會宣布推動「亞洲資產管理中心」政策套案中，喊出要壯大投信，連同壽險業將保戶資金委託給投信代操的「類全委保單」，投信業類全委帳戶投資池配置標的也做兩大鬆綁。

其中爭議最大的是，提高非投資等級債基金的投資比例，研擬將從目前限10%提高到20%；但是，該投資禁令才在2023年7月上路，如今實施才近一年半，就要解禁，引發立委郭國文質疑。

據了解，主要是有業者反映，限10%投資比例縮限了投資組合的多元性，鬆綁可提升資產配置彈性和收益，金管會也盼鬆綁限制以提升類全委帳戶的穩定性和收益，最終帶動本國資產管理業成長。

但郭國文質疑，放寬類全委保單投資限制可能圖利外商投信，並導致資金大量流向高風險的境外市場。

據金管會調查，全體壽險業類全委保單，以家數和契約數占比來看，本國投信占56%仍略高於外商投信，而類全委保單多投資境外基金，是因法規限制外幣計價保單，禁連結台幣計價基金，及境外基金稅負規定對保戶較有利所致。

惟金管會考量非投資等級債券型基金存在較高的價格波動和信用風險，最終決議維持既有現狀（限投資10%），未來將視情況再適時檢討。

至於另一鬆綁的類全委帳戶允許連結槓桿型和反向ETF，金管會認為此舉可在市場劇烈波動時，降低類全委帳戶淨值波動度，並使帳戶報酬更貼近追蹤指數，維持類全委帳戶附保證給付，及資產撥回機制的穩定性。

金管會也採有條件放行，包括限倍數、限操作目的並強化資訊揭露，以保障保戶權益。