元大 ETF 00713 第4季預估配息公告 12月17日除息

元大台灣高息低波（00713）2024年第4季配息公告出爐，將在12月13日第二階段公告確定配息金額，12月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在12月16日前買進並持有，而配息發放日則在2025年1月13日。

據元大投信官網揭露，至11月29日00713帳上資本平準金21.39元、包含股利所得的收益平準金3.36元，均較2023年年底的17.84元、2.53元呈現成長；而今年前三季合計發放每股股利金額3.88元，則已改寫歷年新高，持續反映00713高息低波特色投資成果。

元大台灣高息低波（00713）ETF研究團隊說明，00713所追蹤的臺灣指數公司特選高股息低波動指數成分股篩選標準，包括股利率篩選以維持高股息選股，以及使用最小變異數法進行因子加權，盡可能降低整體成分股齊跌可能性，且會執行本益比評估，控制淨值波動程度。

元大投信表示，從長期持有角度，控制波動風險對報酬表現有正面助益，00713為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股因子，據晨星統計至10月底近三年報酬風險比1.41（夏普值，Sharpe Ratio）為同類型基金排名第一，即在承受相同風險下，有機會獲得較佳報酬。同時含息報酬率為70.44%、年化波動度僅12.58%。

元大投信並提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。