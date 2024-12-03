美國新財長人選獲認同 美股創高引領全球市場表現

美國準總統川普提名財政支出保守派的貝森特(Scott Bessent)擔任新財政部長，其支持減少聯邦赤字、稅制改革、放鬆監管、聯準會獨立性，並認為應溫和築起關稅壁壘，市場樂觀看待此財長人選、美國股債市正面回應，就資金流向而言，過去一週整體股票型ETF仍再獲401.9億美元大額資金淨流入，資金持續集中流入美股，美國市場獲381.09億美元大額資金淨流入，拉美與中國市場分別獲2.31億與2.02億美元淨流入，反觀日本、亞洲與歐洲分別遭到33.78億、26.47億與16.32億美元資金淨流出。依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為金融、科技、非核心消費；淨流出金額最高的產業為保健，其次為原物料與直接不動產。

富蘭克林證券投顧表示，11月全球金融市場在川普勝選的歡呼和震撼聲中度過，其中美股是最大贏家，道瓊及史坦普500指數月線上漲7.74%及5.87%，創今年來最佳單月表現且為2013年以來最佳同期表現，反觀美國以外股市受到川普關稅威脅影響而表現分歧，債券市場則以美國投資級和非投資等級債表現較佳。展望12月至隔年年初，看好美國股市多頭延續，歷史經驗顯示史坦普500指數12月平均上漲1.32%、上漲機率達74%，大選年12月平均漲幅更達1.51%、上漲機率高達83%。

著眼美國今年黑色星期五假期銷售暢旺，展現美國消費及經濟韌性，隨著川普人事布局出爐，建議投資人趁歲末年終之際檢視投資組合、汰弱留強，提前擘劃2025年川普新政的投資布局，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，今年上半年之前的18個月，美股漲勢主要貢獻來自所謂美股七雄，其市值佔比高達大盤的50%，若以等權重指數來看，表現落後許多，所幸下半年來，市場表現廣度已顯著改善，因此創造了更多投資機會，包括能源、公用事業、原物料及金融與工業等都對美股大盤表現帶來貢獻。另一方面，攀高的殖利率反而是提供收益投資有利的環境，相較於疫情前十年，美國十年期公債殖利率平均僅約2.3%，目前殖利率接近4.5%且幾乎沒有信用風險，而利率波動提高下使機構房貸抵押債更具投資吸引力，且利差仍有收窄空間。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，川普再度入主白宮可望推出更多有利科技領域的政策，如：延長《減稅及就業法案》、擴大研發稅收抵免、支持加速折舊以減少企業稅負擔、減少反壟斷審查、提名親市場的聯邦貿易委員會(FTC)主席等，該些措施有利於科技業吸引更多一流人才、提振企業獲利、創造更友善的科研發展環境、加速關鍵領域發展，進而使美國在科技領域保持長期領先地位。