響應減塑 千支免費…中信銀推寶特瓶循環愛心傘

為響應減塑環保理念，中國信託商業銀行繼去年推動「傘傘發亮」專案，提供一千支以回收寶特瓶為原料製成的寶特瓶循環愛心傘供民眾取用後，今年再提供一千支寶特瓶循環愛心傘，放置於中信銀全台一五四家分行據點，民眾可免費借還，將「循環經濟」概念帶入日常生活，發揮金融業的影響力。

作為永續金融先行者聯盟一員，中國信託認為減塑行動刻不容緩，去年與聯合報系合作推動「傘傘發亮」專案廣受好評，今年則參考使用者建議，將新版寶特瓶循環愛心傘設計得更為輕巧，縮小傘面以提升材料使用率、減少製作傘面產生的廢棄物，民眾免費借用後主動返還，可開啟下一次共享、延長塑膠生命周期。

聯合國環境署每年統計顯示，全球一年生產的塑膠垃圾高達四億噸，且垃圾量還在持續增加。塑膠包裝帶來便利，卻造成環境永久傷害，面對「全球塑膠公約」提出二○四○年減少塑膠產量百分之六十的「60X40全球減塑」目標，中國信託期待透過「傘傘發亮」專案倡議從日常生活中力行減塑、減碳，凝聚企業、同仁及客戶的永續共識，為社會帶來正面影響力，逐步實現環境永續發展。此外，中國信託率產業之先落實循環經濟理念亦延伸至校園，攜手聯合報系透過「塑學奇兵」教具、遊戲和閱讀，讓學童從日常生活中理解塑膠回收再製的觀念，讓永續種子在校園中扎根。