第一金全年估賺250億獲利攻頂 股利約落在1.2元至1.25元

第一金（2892）昨（2）日召開第3季法說會，揭示前三季稅後純益208億元、年增9.4%，每股純益1.48元，同步締造史上同期新高；法人認為，在子銀行獲利動能強勁，帶動母金控2024年全年可望賺近250億元的史上巔峰，每股純益上看1.8元，以七成盈餘分配率，總股利約落在1.2元至1.25元。

第一金副總李淑玲說，獲利若可創高「總股利希望比前一年度成長」，但因受限第一銀行是D-SIBs（系統性重要銀行），現金股息可能僅能維持今年水準，股票則可以略增，實際金額需看盈餘數字、資本規劃和精算未分配盈餘稅等。

第一金法說重點摘要

法人認為，在D-SIBs（俗稱大到不能倒銀行）要求下，2025年第一金最多維持每股配0.85元現金，股票則可望增加配0.35元至0.4元，拉升總股利到1.2元至1.25元。若以第一金昨日收盤價27.3元，現金殖利率3.1%。

第一金93%獲利來自子銀行，受惠財管動能延續、SWAP（換匯）交易優於預期，使子銀行前三季淨手續費收入、投資收益各年增33%和14.5%，僅資金成本增加而使淨利息收入年減4.7%。

李淑玲說，受惠降息延後，前三季SWAP投資收益121.8億元高於預期，全年估142億至145億元，推升全年整體投資收益估達210億至220億元，手續費收入全年也估達115億元，淨利息收益全年估年減4%到280億元。

海外市場部分，第一銀行前三季海外市場獲利前三大是香港賺5,640萬美元、紐約賺2,820萬美元、和東京賺1,380萬美元，東京分行首度擠入前三大，紐約則年增四倍，成長動能最高。

一銀主管說，紐約分行成長動能回溫，是因有一筆商辦呆帳收回，東京分行成長高，是因為放款收益增加、也無去年有大筆呆帳提存。

展望2025年，第一金認為美國降息機率仍高於台灣，但美國降息幅度需視川普政策，美國景氣仍是全球最佳，台灣明年則無降息機率。

據第一金估算，2025年美國若持續降息，估算子銀行SWAP投資收益將較今年減10%至15%，但整體放款則受惠外幣放款動能和中小企業放款，估年成長5.5%將帶動淨利息收益。

房市部分，在央行打炒房發酵及高基期影響，估2025年房貸趨緩，將轉衝刺中小企業與外幣放款，內部估2025年房貸年增將降到7%較今年腰斬，房市將呈「量微降、價平穩」。

2024年房貸年增約13%至15%，待銀行陸續消化核貸的房貸，央行管制房市效將逐步浮現。



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