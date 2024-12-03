公股投信合併…沒共識

公股金控旗下非銀行子公司進行另類公公併，投信踏出試探性的第一步。據悉，兆豐金（2886）旗下兆豐國際投信最近已向第一金（2892）、合庫金（5880）旗下投信，詢問相互整併意願，但尚未得到回應。

第一金副總李淑玲昨日說，做併購有三大原則，擴大規模、提升競爭力和業務互補性，最終是要提升股東價值，第一金考慮任何可以增加這三大原則的機會。

財政部高層官員昨（2）日指出，目前沒有金控上報或是提出相關評估報告，但是財政部對於公股機構主動提出整併持開放態度，只要在合意並具有綜效等公公併前提下，對於整併樂觀其成。

兆豐金董事長董瑞斌則是表示，公股金控旗下非銀子公司整併，就是個idea（想法），並沒有形成任何決策，旗下投信應僅止於了解意願，還沒有方向也沒有共識，所謂評估報告或者具體下一步，目前都沒有發展到這程度。

也就是說，財政部與兆豐金並沒有「由上往下」指示投信子公司談整併，三家投信子公司有接觸但還談不上形成共識，因此也還沒有展開正式評估。

投信公司是公股金控中較小的子公司，但目前投信市場是ETF為王，公股投信並沒有著墨甚多，都是偏重傳統型商品，若要整併，需有好規畫才能發揮好粽效，且三家都是上市公司更需要謹慎表達對策，目前第一金沒有討論或研議此事。