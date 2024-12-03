一銀金曲饗宴璀璨落幕

第一銀行文教基金會長期支持本土藝術與音樂文化產業的傳承，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，今年最後一場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會11月29日於台中國家歌劇院登場，除了邀請第一金融集團貴賓客戶參與，也將音樂會與公益結合，邀請勵馨基金會的朋友共襄盛舉，希望透過動人交響樂與美妙歌聲，帶給全場觀眾難忘的音樂饗宴。

本次音樂會由享譽國際的「長榮交響樂團」開場，陸續演奏《不可能的任務》、《法櫃奇兵》及《檀島警騎》等經典電影主題曲，更再度攜手拉縴人合唱團，帶來《校園民歌組曲》、《夜來香》及《瓦卡瓦卡》等一系列耳熟能詳的曲目；接著由實力派歌手林芯儀、金曲歌王羅時豐輪番登場，陸續帶來《一見你就笑》、《愛的代價》、《細妹按靚》及《茫茫到深更》等多首著名歌曲，讓現場聽眾聽得如癡如醉，安可聲連連，為演出劃下圓滿句點。

第一銀行和第一銀行文教基金會長期致力於社會公益，力挺本土藝術文創，第一銀行文教基金會自2004年起開始舉辦音樂饗宴，並定期攜手醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供身心障礙朋友表演舞臺，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診；此外，第一金融集團長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）及數位金融創新，於「第21屆國家品牌玉山獎」榮獲16項獎座的肯定，為具前瞻性和競爭力的優質標竿企業。

展望未來，第一銀行和第一銀行文教基金會將持續秉持著「就在你左右」的精神，不遺餘力的關懷弱勢、回饋社會，讓愛與關懷零距離，為台灣帶來更多溫暖。