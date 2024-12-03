快訊

美股延續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

一銀金曲饗宴璀璨落幕

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行文教基金會舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」台中場音樂會，第一銀行董事長邱月琴邀請貴賓及公益團體共襄盛舉。 第一銀行／提供
第一銀行文教基金會舉辦「璀璨時光 金曲饗宴」台中場音樂會，第一銀行董事長邱月琴邀請貴賓及公益團體共襄盛舉。 第一銀行／提供

第一銀行文教基金會長期支持本土藝術與音樂文化產業的傳承，舉辦大型交響音樂會備受各界肯定，今年最後一場「璀璨時光 金曲饗宴」音樂會11月29日於台中國家歌劇院登場，除了邀請第一金融集團貴賓客戶參與，也將音樂會與公益結合，邀請勵馨基金會的朋友共襄盛舉，希望透過動人交響樂與美妙歌聲，帶給全場觀眾難忘的音樂饗宴。

本次音樂會由享譽國際的「長榮交響樂團」開場，陸續演奏《不可能的任務》、《法櫃奇兵》及《檀島警騎》等經典電影主題曲，更再度攜手拉縴人合唱團，帶來《校園民歌組曲》、《夜來香》及《瓦卡瓦卡》等一系列耳熟能詳的曲目；接著由實力派歌手林芯儀、金曲歌王羅時豐輪番登場，陸續帶來《一見你就笑》、《愛的代價》、《細妹按靚》及《茫茫到深更》等多首著名歌曲，讓現場聽眾聽得如癡如醉，安可聲連連，為演出劃下圓滿句點。　　

第一銀行和第一銀行文教基金會長期致力於社會公益，力挺本土藝術文創，第一銀行文教基金會自2004年起開始舉辦音樂饗宴，並定期攜手醫院舉辦「點亮人生 第一圓夢舞台」愛心關懷音樂會，提供身心障礙朋友表演舞臺，並認養學校、捐助弱勢學童安心就學，同時深入花蓮、澎湖等偏鄉離島舉辦義診；此外，第一金融集團長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）及數位金融創新，於「第21屆國家品牌玉山獎」榮獲16項獎座的肯定，為具前瞻性和競爭力的優質標竿企業。　　

展望未來，第一銀行和第一銀行文教基金會將持續秉持著「就在你左右」的精神，不遺餘力的關懷弱勢、回饋社會，讓愛與關懷零距離，為台灣帶來更多溫暖。

第一金 第一銀行 音樂會

延伸閱讀

第一金法說會／全年獲利攻頂、股利旺 現金殖利率逾3%

金曲天團「告五人」雲林熱唱 大學+高中尬團人潮炸裂

金曲雙料得主陳瑞斌歲末音樂會 台南、基隆接力登場

許銘春演唱風波續燒 陳冠安：還花203萬元做音樂會影片

相關新聞

對通膨有感、財務變健康 圖解台灣民眾金融生活變化

台灣金融研訓院2日公布「台灣金融生活調查結果」三大發現，一是6成6受訪者自信能識破金融詐騙，二是民眾向金融機構借貸購屋或...

響應減塑 千支免費…中信銀推寶特瓶循環愛心傘

為響應減塑環保理念，中國信託商業銀行繼去年推動「傘傘發亮」專案，提供一千支以回收寶特瓶為原料製成的寶特瓶循環愛心傘供民眾...

股匯脫鉤 台幣重貶1.41角

台股昨（2）日大漲474點，收22,736點，新台幣匯率卻在美元強漲下，重貶1.41角，以32.598元作收，終結連兩升...

川普關稅政策將帶動供應鏈移轉 國銀新南向放款拚增2,000億

據金管會統計，2024年10月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,818億元，累計前十月新增放款量1,963億元，銀行圈...

新南向市場放款業績 民營銀行包辦前五強

新南向市場放款業績，前五大全由民營銀行包辦。據金管會統計，今（2024）年前十月新增放款量前五大銀行，是永豐銀、北富銀、...

第一金全年估賺250億獲利攻頂 股利約落在1.2元至1.25元

第一金昨（2）日召開第3季法說會，揭示前三季稅後純益208億元、年增9.4%，每股純益1.48元，同步締造史上同期新高；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。