股匯脫鉤 台幣重貶1.41角

台股昨（2）日大漲474點，收22,736點，新台幣匯率卻在美元強漲下，重貶1.41角，以32.598元作收，終結連兩升並為近四個月低點，總成交量為17.415億美元。中央銀行統計顯示，新台幣匯率昨天重貶1.41角，為近一個月來，單日最大貶值金額。

對於台股昨天大漲、新台幣匯率卻逆勢重挫，匯銀主管指出，美元強升是促使新台幣等主要亞幣挫跌的關鍵主因；昨天新台幣匯率盤中一度貶破32.6字頭、最低下探32.618元；因時序為月初，少了出口商的拋匯潮助拳，新台幣匯率欲振乏力，終場在中央銀行調節下，以32.598元報收。

中央銀行統計顯示，美元指數昨日上漲0.57%，非美貨幣走勢全盤皆墨；其中，韓元匯率貶值0.68%、貶勢最重，星元匯率也下挫0.54%。

另外，人民幣匯率貶幅0.49%、新台幣匯率也貶值0.43%，日圓匯率最抗跌、貶值0.17%。