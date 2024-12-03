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賴總統與裴洛西通話 提及雙重課稅盼盡速推動美立法

央行自行操盤績效不差

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

截至今年10月底，我國握有5,768.46億美元外匯存底，僅次於大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。為管理龐大外匯資產，央行將部分外匯資產委託金融機構投資，今年8月底止，委外代操金額145.2億元，但近九年來，只有三年平均收益率達成目標並高於央行自行操盤，對此，央行總裁楊金龍說，「若代操機構績效不好，就會把它踢出去。」

央行指出，部分外匯資產委外代操，是為了讓外匯投資工具多樣化、學習先進國家的外匯資產管理操作技術，同時也能獲得這些公司提供的國際重要金融情勢最新資料。不過，近九年來，委外投資平均收益率，只有2019、2020及2023這三年高於央行自行操盤，其餘六年，委外操盤績效都輸給央行外匯局自行操作。

以近三年而言，2022年委外操作績效1.68%，低於央行操作1.89%；2023年委外績效2.3%，高於央行操作2.07%；今年前八月，委外投資績效1.87%，再度低於央行操盤的1.93%。

央行

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