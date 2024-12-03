聽新聞
0:00 / 0:00

新南向市場放款業績 民營銀行包辦前五強

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

新南向市場放款業績，前五大全由民營銀行包辦。據金管會統計，今(2024)年前十月新增放款量前五大銀行，是永豐銀、北富銀、中信銀、國泰世華銀和台新銀，清一色全都是民營銀行，公股行庫全軍覆沒。

根據金管會統計，今年前十月永豐銀新增放款量達284億元居冠，北富銀新增246億元次之，國泰世華銀新增233億元，中信銀新增211億元，台新銀也增加202億元。

光這前五大民營銀行，合計前十月新增放款量就達1,176億元，占整體前十月新增放款量近六成，顯示民營銀行搶進新南向市場比公股更加積極。

一家民營銀行主管說，受全球地緣政治影響及疫情影響，東南亞已成為全球供應鏈移轉的主要受惠者，民營銀行布局也深，如中信銀在東南亞布局已有30年，更在泰國、菲律賓及印尼設有子行，深耕當地力道不亞於公股。

該主管表示，新南向授信轉熱，有兩大主因，一、台商投資首選其上下游的聚落處，例如越南、泰國、印尼、印度皆為台商投資的熱點，也逐步帶動產業聚落成形。

二、台商對東南亞投資相當大比例集中在新加坡，因台商會以新加坡設立據點後，再前進東南亞市場，因此如印度、新加坡、印尼、泰國等，仍是新南向放款熱區。

中信銀 新南向 東南亞

延伸閱讀

陸媒：中印兩軍舉行救援減災聯合演習

公股合併、投信先行 第一金回應了

王瞳離台變身搖滾女王　駕馭暗黑厚唇妝征戰雅加達

台灣攜手印尼插畫團隊打造主題車 穿梭雅加達街頭

相關新聞

股匯脫鉤 台幣重貶1.41角

台股昨（2）日大漲474點，收22,736點，新台幣匯率卻在美元強漲下，重貶1.41角，以32.598元作收，終結連兩升...

川普關稅政策將帶動供應鏈移轉 國銀新南向放款拚增2,000億

據金管會統計，2024年10月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,818億元，累計前十月新增放款量1,963億元，銀行圈...

新南向市場放款業績 民營銀行包辦前五強

新南向市場放款業績，前五大全由民營銀行包辦。據金管會統計，今（2024）年前十月新增放款量前五大銀行，是永豐銀、北富銀、...

第一金全年估賺250億獲利攻頂 股利約落在1.2元至1.25元

第一金昨（2）日召開第3季法說會，揭示前三季稅後純益208億元、年增9.4%，每股純益1.48元，同步締造史上同期新高；...

公股投信合併…沒共識

公股金控旗下非銀行子公司進行另類公公併，投信踏出試探性的第一步。據悉，兆豐金旗下兆豐國際投信最近已向第一金、合庫金旗下投...

前10月國銀新南向放款成長近2千億 印度占比過半

近年國銀西進降溫，轉拓展新南向等市場，金管會統計，今年前10月本國銀行新南向放款總餘額淨成長新台幣1963億元，年度目標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。