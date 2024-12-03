新南向市場放款業績 民營銀行包辦前五強

新南向市場放款業績，前五大全由民營銀行包辦。據金管會統計，今(2024)年前十月新增放款量前五大銀行，是永豐銀、北富銀、中信銀、國泰世華銀和台新銀，清一色全都是民營銀行，公股行庫全軍覆沒。

根據金管會統計，今年前十月永豐銀新增放款量達284億元居冠，北富銀新增246億元次之，國泰世華銀新增233億元，中信銀新增211億元，台新銀也增加202億元。

光這前五大民營銀行，合計前十月新增放款量就達1,176億元，占整體前十月新增放款量近六成，顯示民營銀行搶進新南向市場比公股更加積極。

一家民營銀行主管說，受全球地緣政治影響及疫情影響，東南亞已成為全球供應鏈移轉的主要受惠者，民營銀行布局也深，如中信銀在東南亞布局已有30年，更在泰國、菲律賓及印尼設有子行，深耕當地力道不亞於公股。

該主管表示，新南向授信轉熱，有兩大主因，一、台商投資首選其上下游的聚落處，例如越南、泰國、印尼、印度皆為台商投資的熱點，也逐步帶動產業聚落成形。

二、台商對東南亞投資相當大比例集中在新加坡，因台商會以新加坡設立據點後，再前進東南亞市場，因此如印度、新加坡、印尼、泰國等，仍是新南向放款熱區。