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川普關稅政策將帶動供應鏈移轉 國銀新南向放款拚增2,000億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會統計，2024年10月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,818億元，累計前十月新增放款量1,963億元。（聯合報系資料照）
據金管會統計，2024年10月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,818億元，累計前十月新增放款量1,963億元。（聯合報系資料照）

金管會統計，2024年10月底國銀對新南向18國放款餘額1兆7,818億元，累計前十月新增放款量1,963億元，銀行圈指出，美國新選出的總統川普關稅政策將帶動供應鏈移轉，又以大陸供應鏈廠商將續外移到高人口紅利的新南向國家，有助國銀新南向放款動能，全年新增放款量有望挑戰2,000億元大關。

一旦全年新增放款量衝破2,000億元，將是至少近六年來次高。新高紀錄是2022年受惠疫後遞延資金需求爆發，全年大增2,657億元。

若以年度新增放款目標來看，今年前十月新增放款1,963億元，已是全年放款目標額634億元的三倍，是連續八個月超標達陣。

近六年國銀對新南向18國放款餘額
近六年國銀對新南向18國放款餘額

10月美元對台幣轉升值1.2%，因新南向放款多以美元計價，強勢美元換成弱勢台幣計價的新南向放款量是月增31億元，顯示美元升值讓新增放款量「虛胖」。

以10月底美元匯率32.031元換算，10月底國銀新南向放款餘額556.2億美元，月減5.7億美元，是20個月來最大月減額，銀行主管說，可能10月有大額還款或企業戶資金調度所致。

銀行圈認為，11月美元對台幣升幅加大到1.3%，有利換算成台幣計價的放款量，11月國銀新南向放款量可望續增，加上川普關稅政策帶動供應鏈移轉也增加了新南向放款商機，有助各銀行放款成長動能。

金管會公布國銀新南向放款統計。2024年第1季受惠美元走強，新增放款量1,207億元攻頂，第2季美元持平，卻因企業作帳還款使放款量增額降到362億元。

第3季美元走貶，新增放款量僅363億元，第4季美元轉強，可望讓放款量回溫，唯一變數是12月降息、美元轉弱，或有大額逾放轉銷案而壓抑放款量能。

累計前十月新增放款量1,963億元，推升10月底國銀新南向放款餘額攀升到1兆7,818億元，年增9.69%，全年仍有機會挑戰雙位數成長。

金管會指出，累計前十月放款量增加是因為新南向國家經貿活絡，資金需求增加，又以印度、澳洲、新加坡等三大市場，有新增授信案。

據金管會統計，國銀對印度市場，累計前十月新增放款量大增1,084億元傲視群雄，澳洲放款大增812億元次之，新加坡也增加了401億元，第四大是菲律賓增加144億元。


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