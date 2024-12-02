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遠東銀行攜手世界展望會 推出「遠銀十樂獎學金」

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀與台灣世界展望會合作推出「遠銀十樂獎學金」，圖中由左至右分別為遠東銀執行副總經理林建忠、台灣世界展望會副會長蕭文榮、遠東銀總經理周添財，以及遠東銀副總經理張小倩。遠東銀行／提供
遠東銀與台灣世界展望會合作推出「遠銀十樂獎學金」，圖中由左至右分別為遠東銀執行副總經理林建忠、台灣世界展望會副會長蕭文榮、遠東銀總經理周添財，以及遠東銀副總經理張小倩。遠東銀行／提供

遠東銀行（2845） 宣布正式啟動與台灣世界展望會首度合作，共推「遠銀十樂獎學金」，展現金融業支持展望會全臺優秀大專兒少的創新公益模式，延續遠東銀「樂益心旅程」的精神，結合公益與金融力量，不僅提供財務支持，更透過多元資源助學子邁向成功。

遠東銀行總經理周添財表示，遠東銀長期致力於推動社會公益與教育扶持，始終相信「教育是改變命運的關鍵力量」，連續四年跟展望會合作舉辦「樂益心旅程」，透過觀賞迪士尼電影、欣賞兒童理財劇場、邀請英國知名舞團情境式演出等公益形式活動，希望藉此啟發孩子天賦。此次將「樂益心旅程」升級為「遠銀十樂獎學金」鼓勵展望會孩子訂定學業目標及未來夢想職業志向為基準，以實際行動讓展望會支持的全台優秀學生有機會獲得獎學金。

遠東銀也特別精心安排學生參與「一日職場體驗」活動，事前透過MBTI性格測驗，協助學生了解自身適合的職涯方向。活動當天，遠東銀攜手台北遠東香格里拉大飯店提供涵蓋金融業務與餐飲服務等多元職場講座與體驗。未來將結合集團關係企業資源，包含金融、飯店、電信、百貨、營造業等多元產業，邀請獲獎學生深入接觸真實職場環境，為未來職涯發展提前鋪路，並累積寶貴經驗。

「遠銀十樂獎學金」以教育扶持為核心，為展望會支持的大專院校學生提供獎學金，將金融力量轉化為實質幸福，遠東銀期望成為一個不僅是提供專業金融服務，還能帶來快樂與幸福的企業。

獎學金 遠東銀行

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