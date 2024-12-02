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第一金控報喜 一銀今年年終將優於去年的平均7.71個月

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行今年年終將優於去年的平均7.71個月。圖／聯合報系資料照片
第一銀行今年年終將優於去年的平均7.71個月。圖／聯合報系資料照片

第一金報喜。對於一銀今年的年終行情，第一金控在今日的法說會後記者會上指出，由於一銀獲利比預期更好，因此，今年底的年終行情將優於去年平均7.71個月的水準；而對於明年度股利發放政策，第一金控副總李淑玲指出，即使考量D-SIBS的要求而必須限縮現金股利，但現金股利至少會是今年的發放水準，另外也會增加股票股利來拉高總股利水準。

一銀今年的現金股利大約占總股利水準50%、51%左右。由於今年美國降息時程延後，一銀也對前三季和全年的SWAP獲利情況指出，第三季全部的獲利為121.8億，全年會上看142至145億，和去年接近150億略低，聯準會12月若再降1碼，明年繼續降息，則估計SWAP收入會比今年少10%至15%。一銀也預期，由於美國通膨已落入2%目標區，因此川普上任之後，降息即使不積極，但仍會降息，估計降息時間點，聯準會則會觀察會否輸入型通膨而延後時點，台灣則沒有降息的可能。

一銀最新統計，前十個月房貸戶數增加17814戶，1421億為新撥貸金額，房貸餘額接近7000億，到年底的年成長率13%至15%，但10月之後的貸放數字已下降，預估明年房市將呈「量微降，價平穩」。至於今年的手收大幅成長18%，約為115億上下，股債整體的投資收益約在200億至220億左右的水準，比去年200億，約成長近10%，因此可彌補淨利息收益的不足。

一銀也指出，明年不動產水位會略為下降，其中主要是銷售型不動產會降，但會都更危老放款則會增加，而明年房貸成長率估計只有今年的一半（今年底13%至15%成長），大約7%至8%，取而代之的是外幣放款和中小企業放款成長動能，李淑玲也指出，外幣成長與中小企成長將為明年淨利收、放款動能所在，估計有12至13%的成長率。

海外分行獲利最佳的前三名，則分別為香港，紐約，東京獲利，尤其紐約脫離商辦不動產衝擊陰霾，今年因為回收紐約第五大道的一筆商用不動產處份利益，而使紐約分行躍為海外分行獲利第二名，東京分行亦受惠於不良放款的處份收回，以及民眾、企業赴日本投資、置產的需求，因此獲利躍居第三名，已超越整體新南向分行的表現。

一銀也統計，目前的持債水位在5750億債券左右，會換券操作，明年獲利較好的會先出脫，再以殖利率較高標的來換券，目前的股票部位，合計長投加上財務投資共有200億。

一銀 股利 降息

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