公股投信「三合一」？第一金：沒討論也沒研議

市場傳出公股金控子公司，由子投信打頭陣，點名兆豐（2886）、合庫和第一金（2892）投信「三合一」，第一金在法說會中指出，這件事情沒有討論也沒有研議，目前沒有任何具體規劃。

第一金副總李淑玲說，做併購有三大原則，擴大規模、提升競爭力和業務互補性，最終是要提升股東價值，第一金考慮任何可以增加這三大原則的機會。

投信公司是公股金控中較小的子公司，但目前投信市場是ETF為王，公股投信並沒有著墨甚多，都是偏重傳統型商品，若要整併，需有好規畫才能發揮好綜效，且三家都是上市公司更需要謹慎表達對策，目前第一金沒有討論或研議此事。