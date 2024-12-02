公股投信三合一？第一金控法說會後記者會這麼說

對於媒體點名和兆豐投信、合庫投信一起「投信三合一」，第一金控在今天法說會後記者會回應此問題。第一金控副總李淑玲指出，是「看報紙才知道」這件事，目前沒有去討論怎麼併，「這不是我們提的」，目前都沒有在討論此事，財政部也沒有要求評估。

李淑玲表示，公股投信三合一的傳聞，應和「大投信計畫」有關，至於法說會媒體提問，合併之後的新投信，到底歸屬哪家金控，她表示，公股金控旗下子公司除了整併之外，也有可能一起獨立成立一家公司。

對於公股金控旗下子公司進行跨金控的整併，李淑玲在法說會上也明確提出三大重點，包括擴大業務規畫，增加競爭力，以互補性來提升價值；她也表示，公股投信規模的確都比較小，而且以傳統的基金業務為主，不像現在獲利較好、較大型的民營投信，都以ETF為主要動能，反而公股這方面並未著墨太多，較偏重傳統型基金商品，因此她也進而指出，公股投信若要合併，也要有比較好的整併規畫，而且不只投信，其他類型的公股子公司，也有可能進行整併。