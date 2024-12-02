央行自行操盤績效長期勝委外代操 楊金龍：績效不好會踢出去

截至今年10月底，我國握有5,768.46億美元的外匯存底，僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。為管理龐大的外匯資產，央行將部分外匯資產委託金融機構投資，今年8月底止，委外代操金額達145.2億元，但近九年來，只有三年的平均收益率達成目標並高於央行自行操盤，對此，央行總裁楊金龍說，「若代操機構的績效不好，就會把它踢出去。」

央行指出，部分外匯資產委外代操，是為了讓外匯投資工具多樣化、學習先進國家的外匯資產管理操作技術，同時也能獲得這些公司提供的國際重要金融情勢最新資料。不過，近九年來，委外投資的平均收益率，只有2019、2020及2023這三年高於央行自行操盤，其餘六年，委外操盤績效都輸給央行外匯局自行操作。

資料顯示，以近三年而言，2022年委外操作績效1.68%，低於央行操作1.89%；2023年委外績效2.3%，高於央行操作2.07%；今年前八月，委外投資績效1.87%，再度低於央行操盤的1.93%。

立委郭國文先前在立法院詢問楊金龍，是否需調整委外投資比重，楊金龍回應，「每年都會動態調整，若績效不好就把它踢出去，目前的委外比重僅2%多一些，已經很少，之所以要委外，是因為這些金融機構會提供央行很有價值的訊息」。

央行說，委外投資的金融機構家數自2018年的11家減至今年8月底的9家，委外投資金額同步呈下降趨勢。以平均收益率而言，2016年至今年8月底止，只有2019、2020與2023這三年達成既定目標且高於央行自行操盤，2023年央行外匯資產委外投資收益率僅較前一年的1.68%上升至2.3%，並超過年度目標2.25%，今年8月底滑落至1.87%，低於年度目標2.2%，績效及穩定度有待加強。