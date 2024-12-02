台銀再獲築巢優利貸承作權 首購族貸款期限最長40年
行政院人事行政總處公開徵選國內金融機構承辦114年至116年「築巢優利貸」，台灣銀行今天宣布取得承作權，將持續無縫接軌協助公教員工安心購屋築巢，且無自用住宅者購置自用住宅貸款，貸款期限最長將為40年。
台銀先前已從108年至113年承作「築巢優利貸」全國公教員工購屋貸款，隨著這一期專案將於今年底到期，行政院人事行政總處公開徵選國內金融機構承辦114年至116年「築巢優利貸」。
台銀今天表示，經審視徵選內容相關條件規範，台銀積極籌劃投標作業參加徵選，研議更優惠的承作條件提供給公教員工，並於113年11月於金融機構中榮獲獨家承作權，將無縫接軌協助公教員工安心購屋築巢。
根據行政院人事行政總處公告的「114年至116年築巢優利貸-全國公教員工房屋貸款」方案，專案利率依中華郵政2年期定儲機動利率固定加碼0.465個百分點機動計息，目前為年息2.185%；貸款期限方面，最長為30年；但無自用住宅者購置自用住宅貸款，貸款期限最長為40年。
台銀111年至113年築巢優利貸方案在利率方面，同樣是依中華郵政2年期定儲機動利率固定加碼0.465個百分點機動計息，但在貸款期限部分，是最長為30年，但得視業務需要增加，最長不得逾40年。
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