臺銀獨家取得新一期「築巢優利貸」承作權

臺灣銀行自2019年至2024年承作「築巢優利貸」全國公教員工購屋貸款迄今，近六年的辦理期間承作績效卓越，深受公教員工的好評與信賴，並獲得主辦機關肯定。行政院人事行政總處公開徵選金融機構承辦2025年至2027年「築巢優利貸」，臺銀審視徵選內容相關條件規範，積極籌劃投標作業參加徵選，縝密研議更優惠的承作條件提供予公教員工。11月於金融機構中榮獲獨家承作權，將賡續無縫接軌協助公教員工安心購屋築巢。

臺銀表示，承作築巢優利貸，除著眼於穩固銀行資產配置及提升資金運用效率外，更期藉由辦理該業務，與優質客群維繫長期往來關係，發揮外溢效果，爭攬存款、信用卡、房貸壽險、外匯、數位金融及基金、保險、黃金存摺等業務，創造客戶貢獻度，建構個人金融業務全方位發展利基。

臺銀指出，秉持「以人為本」的核心價值，關懷公教員工的築巢夢想，優化「築巢優利貸」線上申請功能，簡化申請流程，深化數位轉型，提供免出門、免臨櫃的快速便捷服務，實現「金融轉動美好生活｣的品牌使命。

臺銀支持政府各項政策，未來將持續推展財富管理、信託業務及消費者貸款業務。為提升服務品質，優化各項金融商品，建構專業團隊，提供個人貸款、資產配置、財富傳承規劃等專業諮詢服務，提升客戶滿意度及黏著度，全力打造有溫度的友善金融服務。