快訊

中職／周思齊上節目談假球案！ 曝曾遭黑道硬塞10萬塊

東森購物證實裁員約2百人 指成本大增逾1.3億「電商陷紅海」

臺銀獨家取得新一期「築巢優利貸」承作權

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行自2019年至2024年承作「築巢優利貸」全國公教員工購屋貸款迄今，近六年的辦理期間承作績效卓越，深受公教員工的好評與信賴，並獲得主辦機關肯定。行政院人事行政總處公開徵選金融機構承辦2025年至2027年「築巢優利貸」，臺銀審視徵選內容相關條件規範，積極籌劃投標作業參加徵選，縝密研議更優惠的承作條件提供予公教員工。11月於金融機構中榮獲獨家承作權，將賡續無縫接軌協助公教員工安心購屋築巢。

臺銀表示，承作築巢優利貸，除著眼於穩固銀行資產配置及提升資金運用效率外，更期藉由辦理該業務，與優質客群維繫長期往來關係，發揮外溢效果，爭攬存款、信用卡、房貸壽險、外匯、數位金融及基金、保險、黃金存摺等業務，創造客戶貢獻度，建構個人金融業務全方位發展利基。

臺銀指出，秉持「以人為本」的核心價值，關懷公教員工的築巢夢想，優化「築巢優利貸」線上申請功能，簡化申請流程，深化數位轉型，提供免出門、免臨櫃的快速便捷服務，實現「金融轉動美好生活｣的品牌使命。

臺銀支持政府各項政策，未來將持續推展財富管理、信託業務及消費者貸款業務。為提升服務品質，優化各項金融商品，建構專業團隊，提供個人貸款、資產配置、財富傳承規劃等專業諮詢服務，提升客戶滿意度及黏著度，全力打造有溫度的友善金融服務。

信用卡 臺銀

延伸閱讀

00921單季配息率約1.77% 年化配息率約7.1%

主打傳承 安聯攜手滙豐推出美利久久外幣利變終身壽險

日本政府提議年金GPIF實質投報率以1.9%為目標

轟買房「賠本投資」！他指投報率不如股市 一票人搖頭：是分散風險

相關新聞

第一金控報喜 一銀今年年終將優於去年的平均7.71個月

第一金報喜。對於一銀今年的年終行情，第一金控在今日的法說會後記者會上指出，由於一銀獲利比預期更好，因此，今年底的年終行情...

前10月國銀新南向放款成長近2千億 印度占比過半

近年國銀西進降溫，轉拓展新南向等市場，金管會統計，今年前10月本國銀行新南向放款總餘額淨成長新台幣1963億元，年度目標...

公股投信三合一？第一金控法說會後記者會這麼說

對於媒體點名和兆豐投信、合庫投信一起「投信三合一」，第一金控在今天法說會後記者會回應此問題。第一金控副總李淑玲指出，是「...

台銀再獲築巢優利貸承作權 首購族貸款期限最長40年

行政院人事行政總處公開徵選國內金融機構承辦114年至116年「築巢優利貸」，台灣銀行今天宣布取得承作權，將持續無縫接軌協...

央行自行操盤績效長期勝委外代操 楊金龍：績效不好會踢出去

截至今年10月底，我國握有5,768.46億美元的外匯存底，僅次於中國大陸、日本、瑞士與印度，排名全球第五。為管理龐大的...

疫情結束後人情變淡？調查顯示財務脆弱族群更不易獲得親友金援

台灣金融研訓院今日發布最新的台灣金融生活調查結果，其中調查結果顯示，疫情結束之後，反而人際聯結大降，使得財務弱勢者更不易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。