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股匯不同調 新台幣重貶1.41角收32.598元

中央社／ 台北2日電

台股今天大漲，不過匯市在美元強彈下，亞洲貨幣倒一片，拖累新台幣盤中一度跌破32.6元關卡，最後貶勢才稍稍收斂。新台幣兌美元今天收盤收32.598元，重貶1.41角，創下近4個月低點，台北及元太外匯市場總成交金額放大到17.415億美元。

台積電率領大型權值股攻高，台股今天勁揚，盤中最多大漲540點至22802點，終場上漲474.43點，收22736.93點。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超202.56億元。

外匯交易員表示，美元強勢走升，亞幣無一倖免，加上月初少了出口商助攻力道，新台幣明顯走弱；新台幣兌美元今天開盤價為32.495元，最高32.476元、最低32.618元，最後收32.598元，終結連2升。

外匯交易員表示，台股雖然今天大漲，但新台幣短期可能持續震盪整理，後續還是要看外資臉色而定。

根據中央銀行統計，美元指數反彈0.57%，亞洲貨幣倒一片，日圓貶0.17%，新台幣貶0.43%，人民幣大貶0.49%，新加坡幣挫0.54%，韓元重貶0.68%。

台股 新台幣

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