主打傳承 安聯攜手滙豐推出美利久久外幣利變終身壽險

地緣政治緊張使全球經濟變數持續增加，在準備退休規劃的同時兼顧風險保障，是資產傳承的關鍵，安聯人壽為滿足民眾兼顧保障與外幣資產配置的需求，推出「安聯人壽美利久久外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，結合高倍數壽險保障，增值回饋金增購保額，強化壽險及完全失能保障，保單屆滿6年後，還可選擇現金給付，提早做好資產傳承規劃，補足風險缺口。

台灣2025年步入超高齡社會進入倒數，明年每5人就有1人是老年人口，除了醫療照護需求之外，退休後的財富傳承與資產保全等規劃更顯得刻不容緩。

安聯人壽與滙豐銀行聯手推出「安聯人壽美利久久外幣利率變動型終身壽險（定額給付型）」，提供超前部署進行資產配置。

安聯人壽表示，隨著超高齡社會的到來，退休後如何做好資產規劃，將資產順利傳承下一代，成為下半生的重要課題，利率變動型終身壽險就是首選的解決方案之一。

透過身故保險金可直接給付予受益人，不必先完成遺產繼承程序才能給付的特性，要保人可以透過保單「指定受益人」以及「分期定期保險金給付」的功能，將受益權指定給想照顧的後代，且適用稅率相關規範，不受特留分規範，可預留後代稅源，讓資產順利傳承。

9月美國聯準會正式開啟降息循環，由於美元是台灣民眾多元幣別資產配置上的重要選擇之一，安聯人壽建議，可在接下來的降息循環中，選擇較為穩健的保險商品，在累積資產的同時也強化保障，以目前利率相對較高的美元保單而言，在拉高保障及累積資產上，相對新台幣保單較具優勢。

安聯人壽進指出，有鑑於利率變動型美元終身商品一直是多數民眾在資產配置上的首選，安聯人壽這次攜手滙豐銀行推出「安聯人壽美利久久外幣利率變動型終身壽險(定額給付型)」，透過宣告利率機制可適度參與市場，每年又有機會獲得額外增值回饋金，達到提高保障倍數、累積資產的兩大目標，讓客戶可依不同人生階段對應的需求做選擇，滿足遺族照護、退休規畫等多元需求。