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調查：台灣財務脆弱者比率下降 4大金融行為待改善

中央社／ 台北2日電

台灣金融研訓院今天發布2024年台灣金融生活調查結果，調查顯示，金融風險抵抗力處於低與極低等級的財務脆弱者占比，由2022年的21.9%大幅下降至3.5%，但金研院也示警，財務脆弱者資訊來源片面化，容易相信所關注的網紅或KOL投資理財言論。

自2020年起，台灣金融研訓院每2年舉辦一次台灣金融生活調查，2024年調查於今年5至6月舉行，依全台年齡及各縣市人口數分布抽樣，抽樣對象鎖定20歲以上民眾，採家用電話訪問，樣本數共達3009人。

金研院今天舉辦記者會釋出調查結果，此次調查共有5大發現，首先，民眾防詐意識快速提高，有近66%受訪者有自信能拒絕與破解金融詐騙。

其次，購屋與投資熱潮帶動借貸需求提升，進一步分析借貸管道，向金融機構借貸比率成長至56.3%，相比2022年的43.6%顯著成長，向親友或地下錢莊等非金融機構借貸比率自14.8%下滑至10.6%。

與此同時，無法獲得任何形式借貸者自2022年的6.8%微幅走高至7.4%，借不到錢的族群比重增加，金研院推測，有可能是銀行審核趨嚴等因素導致，待後續持續觀察。

調查第3大發現為通膨有感，民眾支應生活壓力增加，根據此次調查，認為支應生活非常容易者自2022年的27.3%下滑至14.9%。

第4，緊急籌款能力相比2022年進步，此次調查顯示，無法於一週內籌到新台幣10萬元比率為17.6%，相比2022年的18.8%稍微下降。

第5，疫情強化保險危機意識，根據此次調查，有買但認為保險保障仍不夠比率自2022年的11%拉升至17.4%，顯示台灣民眾保險意識提高。

金研院也揭露，此次調查顯示，台灣金融風險抵抗力落於低與極低的財務脆弱者比例由2022年的21.9%大幅下降至3.5%，但透過與財務脆弱者進行深入質性訪談和分析，金研院發現財務脆弱者有4大金融行為特性。

金研院普惠金融事業總處資深處長傅清源說明，首先，不少人希望靠被動收入提早達成財富自由目標，但財務脆弱者對風險認知不足，具快速致富迷思，對聲稱高回報的商品抱有不切實際的期待；其次，財務脆弱者對正規金融體系不信任甚至脫離。

第3，將買保險視為社交而非金融行為，為人情買不該買的保險，造成自己財務負擔加重；第4，資訊來源片面且過度自信。

傅清源指出，部分財務脆弱者對投資抱有興趣，但資訊來源可能是不具備財經專業的網紅或KOL，財務脆弱者僅因喜歡與關注即追隨其言論，反映出網路社群時代，認知影響來源反而更窄化的危機。

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