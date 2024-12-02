中信金：財務碳排占比高 金控減碳路徑從客戶端著手

中信金總經理高麗雪今天指出，集團範疇三的碳排是範疇一與範疇二的456倍，自身營運僅占總碳排的0.2%，減碳路徑主要是客戶投融資為主，並提出議合團隊、綠色金融轉型融資與支持再生能源3解方。

高麗雪今天出席「台灣經濟關鍵的下一步 新政高峰論壇」，分享金融業如何推動ESG、落實綠色金融。

高麗雪指出，中信金的直接與間接碳排僅占總碳排的0.2%，其餘都是範疇三投融資給客戶的碳排，中信金2020年加入碳核算金融聯盟（PCAF），並透過2年多時間整理，做好揭露財務碳排並輔導客戶轉型。

碳排會依不同類別或來源分成3個範疇。範疇一是直接排放、範疇二是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所產生的排放。範疇三是其他間接排放，指企業或組織活動所帶來的其他間接排放。

高麗雪說明，中信金在2050的淨零路徑上，設定不同的目標。其中，2025年中信金融園區將100%使用再生能源；內部員工則透過宣導、競賽來提升省水、節電、減廢等節能意識。中信金依SBTi方法學，以2021年為基準年，訂定2025年集團範疇一、二要減碳18%、2030年減碳40.5%、2035年減碳63%的目標。

高麗雪表示，中信金範疇三的碳排是範疇一與範疇二的456倍，自身營運總碳排僅占0.2%，所以減碳路徑主要是看投融資客戶的減排，並就財務碳排提出3方向。

高麗雪指出，第1為設立投融資議合團隊，在銀行融資時常遇到中小企業客戶對減碳、資金取得的意識相對缺乏，中信銀與外部顧問合作，提供企業溫室盤查、碳熱點偵測、技術提升與資金需求等支持。大企業部分的中下游供應鏈也是關鍵，並透過供應鏈大會，協助客戶端對端解決方案（end-to-end solution）做到實質減碳。

第2是綠色金融轉型融資，高麗雪指出，中信金今年以來承作新台幣1828億元的永續連結貸款（Sustainability-linked Loan），與去年相比成長65%。不過，困難處是廠商業別不同，轉型成效較難驗證，未來將透過人工智慧（AI）和數位化工具，做好碳金融管理。

高麗雪表示，第3為支持再生能源，從2017年起政府推動離岸風電，中信就有做專案融資的研究與執行。目前累積承作5件離岸風電專案融資，金額為4100億元。

高麗雪補充，在與離岸風電業者議合時有提到風機對飛鳥、水下生物的影響，而中信金在氣候變遷、自然為本的解決方案都有投入，像是復育海草床、鯨豚及海龜保育等海洋教育，持續提升大眾對生物多樣性的理解。