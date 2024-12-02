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疫情結束後人情變淡？調查顯示財務脆弱族群更不易獲得親友金援

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金融研訓院今日發布最新的台灣金融生活調查結果。圖/金融研訓院提供
金融研訓院今日發布最新的台灣金融生活調查結果。圖/金融研訓院提供

台灣金融研訓院今日發布最新的台灣金融生活調查結果，其中調查結果顯示，疫情結束之後，反而人際聯結大降，使得財務弱勢者更不易取得他人資源，也就是親友的財務協助支持，在籌資上只能更自立自強。

金融研訓院院長高一誠表示，對於民眾買保單多半是人情需求，他指出民眾買保險，不應基於社交、人情的改善，應去了解不同保單有不同的保障目標，例如，壽險和短期保障，目的就不同。因此，親友來敲門時，若不需要該產品，就應婉轉拒絕，先有對產品判斷能力，達到更好的保障效果。

對於信用分數偏低的弱勢族群不易獲銀行接受的問題，高一誠也指出，希望金融業者都能以公平待客原則，亦即「客人來上門就是客」，可用多元指標來評比客人，例如，也有金融業者開發出不同的方式（例如財務模型系統來取代傳統的月薪評比），聯徵分數只是一個參考，另外有些客戶表面上雖然並非高資產，但也許他的保險保障很充足。

至於這次防詐意識，民眾有66%有防詐的自信，政府統計的詐騙金額及受害人卻愈來愈高，對此高一誠也表示，雖然調查結果是有進步，但之後代表還有超過30%的改善空間。

研究團隊也指出，需要他人支援（可透過人脈借到錢）的部分，已比2022年（疫情期間）降低很多，降低了24%，另外，像疫情結束後的人際聯結程度，也從2022年的68.7%降至2024年的47.9%，掉了21%。

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