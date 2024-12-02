快訊

國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

聽新聞
0:00 / 0:00

兆豐、第一、合庫三投信合併？ 財部兆豐金都說沒評估報告

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
圖為兆豐金控總部大樓。兆豐銀行／提供
圖為兆豐金控總部大樓。兆豐銀行／提供

市場傳出兆豐金（2886）、第一金（2892）與合庫金（5880）旗下投信子公司擬三合一，兆豐金並已提出評估報告至財政部。財政部官員與兆豐金高層雙雙對此表示，目前還沒有任何相關評估報告出爐，至於未來三家公股子投信是否真的可以推動三合一，則是要先看三家意願、是否符合財政部公股合併六大前提而定。

財政部官員指出，財政部並沒有收到任何相關的合併評估報告，但也沒有限制各公股金控做相關討論，但是沒有公股金控向財政部報告此事，未來如果真的有公股金控討論子公司整併，財政部在符合六大前提下，也會樂觀其成。

兆豐金高層則是表示，對規模較小的子公司和其他公股金控子公司接觸，甚至相互整併，多一個「富爸爸」，本來就是態度開放，但是目前並沒有一個所謂的共識甚至方向出來，更別說是評估報告，只是有一個想法idea覺得可以就此來談談看，是否未來真的會啟動相關評估與正式協商，現在也還言之過早。

兆豐金 合一 財政部

延伸閱讀

侯友宜喊話財政部「提財劃法院版」 讓立院充分討論

公股合併、投信先行 第一金回應了

網通景氣熱度高 智邦漲停突破700元創歷史新高

兆豐投信攜手觀音愛心家園 聖誕溫暖傳遞愛

相關新聞

公股合併、投信先行 第一金回應了

針對2日媒體傳出，公股行庫合併，將由投信先行，傳出兆豐金（2886）董事長董瑞斌有意促成第一金投信、合庫投信與兆豐投信，...

台灣金融生活調查結果出爐 六成五受訪者自認不會被詐騙

台灣金融研訓院今日揭露最新的「台灣金融生活調查結果 」，除了顯示台灣的財務脆弱者仍有改善空間之外，並且有五大發現。前三者...

兆豐、第一、合庫三投信合併？ 財部兆豐金都說沒評估報告

市場傳出兆豐金（2886）、第一金（2892）與合庫金（5880）旗下投信子公司擬三合一，兆豐金並已提出評估報告至財政部...

劉鏡清：台灣半導體IC設計代工領先 材料設備是弱項

國發會主委劉鏡清今天表示，台灣半導體產業在IC設計、代工、封裝都有一定程度，看起來非常領先，但有2大弱項分別是材料與設備...

促2050淨零 李長庚：混合金融可成為氣候變遷解方

為達陣2050淨零目標，國泰金總經理李長庚表示，工業革命雖帶來生產力提升，但目前科技無法擺脫極端氣候威脅，混合金融可成為...

兆豐投信攜手觀音愛心家園 耶誕溫暖傳遞愛

在寒冬來臨之際，兆豐投信以具體行動展現企業社會責任，日前由兆豐投信董事長陳佩君帶領各級主管與同仁前往觀音愛心家園捐贈生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。