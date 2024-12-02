兆豐、第一、合庫三投信合併？ 財部兆豐金都說沒評估報告

市場傳出兆豐金（2886）、第一金（2892）與合庫金（5880）旗下投信子公司擬三合一，兆豐金並已提出評估報告至財政部。財政部官員與兆豐金高層雙雙對此表示，目前還沒有任何相關評估報告出爐，至於未來三家公股子投信是否真的可以推動三合一，則是要先看三家意願、是否符合財政部公股合併六大前提而定。

財政部官員指出，財政部並沒有收到任何相關的合併評估報告，但也沒有限制各公股金控做相關討論，但是沒有公股金控向財政部報告此事，未來如果真的有公股金控討論子公司整併，財政部在符合六大前提下，也會樂觀其成。

兆豐金高層則是表示，對規模較小的子公司和其他公股金控子公司接觸，甚至相互整併，多一個「富爸爸」，本來就是態度開放，但是目前並沒有一個所謂的共識甚至方向出來，更別說是評估報告，只是有一個想法idea覺得可以就此來談談看，是否未來真的會啟動相關評估與正式協商，現在也還言之過早。