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富邦產險推網路投保「電動車專屬保險」三大方案 提供專屬完善保障

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台灣電動車市場持續成長，富邦產險響應此發展趨勢，於官網推出網路投保「電動車專屬保險」S、M、L三種方案，三種方案均增加承保「車體損失險-電池自燃保障」、「車體損失險-充電期間保障」以及「第三人責任險-充電期間保障」，以多元方案降低意外發生時的財務負擔，提供最貼近車主需求的完善保障。

根據統計，「電動車專屬保險」上路至今，富邦產險官網網路投保選擇「L方案」者占了4成，選擇「S方案」及「M方案」者則各占三成；就投保地區來看，則以新北市居多，其次為台北市及台中市；而投保任意險並選擇加保乙式車體險的比例更高達9成，可見多數電動車主風險意識高，替愛車規劃有車體損失相關保障。

富邦產險表示，電動車專屬條款只承保純電動車款，不包括油電混合車種，投保時須多加留意；同時，考量大多數電動車車主可能有的「里程焦慮」，若車主擔心上路後發生電量不足的窘況，建議選擇包含「道路救援險」或「國道拖吊交通費用險」的L方案，提供愛車需拖吊時的額外費用補償。如因愛車進廠維修而無車可用，則推薦加保提供維修期間所產生交通費用定額賠償的「代車費用補償險」。

事先規劃電動車專屬保險，並定期檢視保單是否符合自身需求，不僅能保護愛車，還可保障自己及他人權益。此外，富邦產險也提醒民眾，行駛時務必隨時注意車況與車速，切勿疲勞駕駛，保持行車安全距離，讓大眾用路安心有保障。目前富邦產險官網正舉辦「好禮三重抽」，加入會員可獲得「momo紅利金10,000元」抽獎資格外，網路投保汽機車強制險免登錄還可抽「飛利浦新一代超長效過濾智能雙效飲水機」（113年10~12月），投保強制險及車體險（或竊盜險），再加碼抽「全聯禮券10,000元」，歡迎有興趣民眾至富邦產險官網參考。

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