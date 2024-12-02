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促2050淨零 李長庚：混合金融可成為氣候變遷解方

中央社／ 台北2日電
國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供
國泰金控總經理李長庚。圖／國泰金控提供

為達陣2050淨零目標，國泰金總經理李長庚表示，工業革命雖帶來生產力提升，但目前科技無法擺脫極端氣候威脅，混合金融可成為氣候解方，以台灣有機農業為例，早期投入扮演優惠資本角色，即使農產品產量變少或品質略差，但只要民眾認同支持，便是成功發展產業，促進環境永續。

國泰金總經理李長庚今天出席「台灣經濟關鍵的下一步 新政高峰論壇」，以公私協力打造氣候金融競爭力為題分享。

李長庚指出，在工業革命前人類生活依靠人力、獸力、風力等創造簡單價值，工業革命後機器代替人力、提升生產力。目前科技仍沒辦法解決2050淨零問題，現在需要的是氣候工業革命，擺脫極端氣候威脅。

談到氣候金融，李長庚說，工業革命本身產生很大價值，更需要金融力量參與產生作用，而現在資金的投入遠不及達到巴黎協定的1.5度目標，全球2030年前所需的氣候金融是目前規模的6倍。

李長庚表示，善用多元金融工具，使資源正確配置於不同氣候解方，而混合金融（blended finance）正是適合的解方。

混合金融透過政府、國際組織、非政府組織（NGO）的優惠資本，帶動更多私部門資金的投入。李長庚舉例，「成功付費制」（Pay for Success）和生態保險等創新金融工具，已在黑犀牛保育和南美雲霧雨林保護等項目中有成果。

李長庚進一步分享，以台灣有機農業的發展看混合金融。他說，推動有機農業不只是吃的健康，更是讓環境永續。早期的投入扮演優惠資本角色，過程中的農產品產量變少、品質變差，不過民眾認同並願意付出正常或更高價格支持，帶動有機農業的成功。

李長庚表示，混合金融就是願意贊助或提供資本，讓前導計畫繼續往前走，當找到適合模式後、有更多資金進來時就會蓬勃發展。他相信，在氣候金融上也會產生這樣效果。

李長庚也指出，混合金融是氣候變遷的解方，但困難包含無法標準化、規模小、回收低等，但這些都是過程，希望持續解決、創造成功案例並擴大複製。

國泰金 農業 長庚

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