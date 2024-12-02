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國泰榮獲「2024年國際創新獎」雙獎肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰榮獲「2024年國際創新獎」雙獎肯定，CaaS一站滿足異業合作全服務，FitBack賦能保險價值讓健康成習慣。（國泰金控/提供）
國泰榮獲「2024年國際創新獎」雙獎肯定，CaaS一站滿足異業合作全服務，FitBack賦能保險價值讓健康成習慣。（國泰金控/提供）

亞洲企業商會（Enterprise Asia）「2024年國際創新獎（International Innovation Award）」揭曉，國泰金控「CaaS國泰生態圈服務平台」及國泰人壽「FitBack 健康吧」健康促進計畫，獲頒「國際創新獎-產品類別（Product Category）」與「國際創新獎-服務與解決方案類別（Serviceand Solution Category）」兩大獎。國際創新獎的特殊之處在於跨國、跨產業一同評比，今年共來自全球30個國家、橫跨24個產業，國泰憑藉多年累積的數據技術實力及創新思維，從多達160件參賽作品中脫穎而出，多年累積深厚實力不容小覷。

隨著以數據驅動的數位商業服務模式重要性與日俱增，國泰積極整合集團資源，以「Cathay asa Service（CaaS）國泰即服務」為核心精神，打造數位數據驅動的「CaaS國泰生態圈服務平台」，推動金融服務應用程式介面化（Application Programming Interface, API）的場景與企業金融生態圈，獲得「產品類別」獎項。

國泰金控CaaS平台作為集團對外異業合作主要入口，一站整合包括方案查詢、業務聯繫、進度追蹤到金鑰串接等流程，提供全方位場景金融解決方案與創新商業模式，目前已推出超過200項數位金融服務、吸引超過250家企業夥伴加入。國泰今年底新推出「整合式開店金融服務方案」，針對信用卡收單特約商店、企業團體保險及商業保險等跨業整合服務，快速滿足中小商戶開店需求。

迎接大健康時代來臨，國泰人壽今年以結合數位平台互動、外溢保單連結、異業生態圈共營、銷售通路賦能等四大面向的「FitBack健康吧」健康促進平台，榮獲「服務與解決方案類」獎項。「FitBack健康吧」以「讓保戶更健康」為願景，延伸保險價值鏈的投保與理賠兩大端點，整合各項健康服務及嵌入外溢回饋機制，平台更結合「小樹點」激勵機制，將「健康」遊戲化，鼓勵保戶養成保健康、享紅利的健康好習慣。

「FitBack健康吧」會員數現已突破120萬，「步步攻億走」活動更累計上兆保戶步數，規模為全台壽險業最大。國壽每年亦舉辦「國泰健康家課程」，提升業務員有關高齡健康、精準醫療與疾病照護等健康專業知識教育，協助逾千名業務員取得認證，不僅汲取最新保障觀念，也能和客戶暢聊健康話題。

亞洲企業商會為國際知名的非政府組織，自2017年開辦「國際創新獎」迄今，每年均由國際專業評審團嚴謹審核，表彰全球最具創新實踐力的企業，激勵企業整合內外資源，持續投注於組織創新再造。國泰秉持勇於嘗試，將不可能化為可能，持續優化客戶數位金融體驗，並以完善數位時代下的產業生態圈為企業永續治理的發展重心，成為深受客戶信賴的台灣金融領導品牌。國泰將

持續攜手旗下子公司探索與開發創新場景金融服務，以客戶為核心，持續優化提升消費者服務體驗。

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