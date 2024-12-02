元富證好富投 APP 整零股 切換一鍵搞定

新光金控旗下元富證券傾聽客戶需求，透過客戶反饋了解到，能快速切換整零股報價及下單是許多投資人期待券商提供的功能。因此，自行研發的好富投APP推出「一鍵整零股切換下單」功能，在同一個頁面1秒快速切換整股、盤中零股、盤後、盤後零股四種交易類別，亮相以來廣受客戶好評，而對於無暇盯盤的客戶，好富投APP的「存才富」功能，提供投資人透過存股服務輕鬆參與盤中零股交易，進一步提升投資的靈活性與便利性。

根據金管會統計，自2020年10月推出盤中零股制度至2024年10月底，台股盤中零股的日均成交值達到新台幣28.04億元，相較於制度實施前(2020年1月至9月)，盤後上市櫃零股日均成交金額2.23億元，成長近11.57倍，同時，成交戶數也從32萬戶增加至131萬戶，特別是30歲以下的年輕族群參與比例顯著上升，由21.10%提升至28.01%。金管會證期局強調，將盤中零股交易的撮合間隔縮短至5秒鐘，旨在進一步提升交易效率，促進市場流動性，2022年12月首次將盤中零股撮合時間從3分鐘縮短至1分鐘後，市場流動性大幅提升，成交價差縮小超過20%，此次再縮短至5秒鐘，將提供投資人更多的成交機會，尤其是在波動較大的股票上，讓投資人能更靈活地進行交易操作。

這次盤中零股撮合時間縮短的政策實施，除了進一步促進零股市場的活躍度，提升市場流動性。元富證券也持續為客戶提供更便捷且創新的服務，滿足不同投資人的需求。此外，為慶祝好富投APP上線周年，元富特別祭出投資優惠好康回饋，即日起至2024年12月31日止，活動包括：一、周年慶最大獎，不限新老朋友，交易每滿10萬就抽iPhone 16 pro 256G；二、元富老朋友獨享交易百萬最高送8,888元好禮；三、「存才富」存股最高回饋5,000元手續費抵用金；四、每月88名幸運兒可獲得500元好禮；五、元富新朋友首次登入就送5點LINE Points等優惠活動，詳情請見活動網頁：https://mlk.pse.is/63afh9。以上