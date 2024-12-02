快訊

賴清德律師舉林昱珉、陳傑憲為例：勿讓「台灣隊」大法官止步立院

【即時短評】12強賽中華隊封王 竟牽動台中市長選情？

拒「家正婦」送禮物…林家正改收「一張紙」 球迷被暖翻

3大公股投信整併？ 財部：尚無收到評估報告

中央社／ 台北2日電
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

報載公股金控旗下的兆豐投信、第一金投信、合庫投信有意整併。財政部今天表示，若公司之間取得共識，財政部對整併樂觀其成，不過目前尚無收到評估報告或知悉任何細節。第一金、兆豐金合庫金發布重大訊息澄清，並未發布任何併購訊息。

兆豐金董事長董瑞斌曾表態，「公公併」可先從銀行之外的子公司整併開始，比如證券、保險、投信、AMC等規模較小的子公司。今天媒體報導，兆豐投信、第一金投信及合庫投信正在討論「三合一」整併的可行性。

財政部官員表示，大方向上，財政部支持公股的非銀行子公司在兼顧股東、員工、客戶與國家利益下，通盤考量企業文化整合、經營策略一致性、業務優勢互補性、市場定位差異化、員工權益保障、營運據點、整併綜效等要件後，進行整併討論。

財政部官員指出，若公司之間取得共識，財政部對整併樂觀其成，不過，目前財政部尚無收到評估報告或知悉任何細節。

兆豐金、第一金與合庫金發布重大訊息表示，澄清媒體報導，未發布任何相關併購訊息。

兆豐金 合庫金 財政部

延伸閱讀

侯友宜喊話財政部「提財劃法院版」 讓立院充分討論

兆豐投信攜手觀音愛心家園 聖誕溫暖傳遞愛

金融三業今年獲利衝兆元 證期投信、保險業成長逾六成

金管會前11月開罰僅1.6億 全年要探12年低點了嗎？

相關新聞

公股合併、投信先行 第一金回應了

針對2日媒體傳出，公股行庫合併，將由投信先行，傳出兆豐金（2886）董事長董瑞斌有意促成第一金投信、合庫投信與兆豐投信，...

促2050淨零 李長庚：混合金融可成為氣候變遷解方

為達陣2050淨零目標，國泰金總經理李長庚表示，工業革命雖帶來生產力提升，但目前科技無法擺脫極端氣候威脅，混合金融可成為...

兆豐投信攜手觀音愛心家園 耶誕溫暖傳遞愛

在寒冬來臨之際，兆豐投信以具體行動展現企業社會責任，日前由兆豐投信董事長陳佩君帶領各級主管與同仁前往觀音愛心家園捐贈生活...

3大公股投信整併？ 財部：尚無收到評估報告

報載公股金控旗下的兆豐投信、第一金投信、合庫投信有意整併。財政部今天表示，若公司之間取得共識，財政部對整併樂觀其成，不過...

國泰榮獲「2024年國際創新獎」雙獎肯定

亞洲企業商會（Enterprise Asia）「2024年國際創新獎（International Innovation ...

元富證好富投 APP 整零股 切換一鍵搞定

新光金控旗下元富證券傾聽客戶需求，透過客戶反饋了解到，能快速切換整零股報價及下單是許多投資人期待券商提供的功能。因此，自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。