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群益金鼎證券攜手 Wing Stars 女神一粒 推出限量聯名桌曆

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券攜手Wing Stars女神一粒推出限量聯名桌曆。群益金鼎證券/提供
群益金鼎證券攜手Wing Stars女神一粒推出限量聯名桌曆。群益金鼎證券/提供

為迎接嶄新的2025年，群益金鼎證券（6005）攜手品牌代言人台鋼Wing Stars啦啦隊成員一粒，推出限量聯名桌曆，桌曆設計兼具實用與美觀，特別針對上班族及投資族的需求量身打造，為群益客戶應援2025一整年，場場投資全壘打! 群益金鼎證券將限量提供給客戶，數量有限，機會難得，索取方式請聯絡群益全省分公司！

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「群益證布局2025年，最重要的兩個主題就是健康與財富。群益一直以來都提供客戶良好的證券交易工具、貼心的財管服務和專業的投顧觀點，而未來我們不只要為客戶帶來財富，更要重視健康議題，因此2024年與台鋼雄鷹棒球隊、台鋼獵鷹籃球隊、桂田文創Wing Stars啦啦隊合作，推廣運動賽事，為證券市場帶來全新氣象。而2025年，群益將擴大異業合作，助力投資人獲得健康與財富！」

群益金鼎證券與一粒的聯名桌曆功能多樣，包含「會議中」、「上班Fighting」與「為你應援」等12種情境頁面，可根據投資人需求自由翻頁，同時內附有全球主要股市的休市日期資訊，不論是上班族，或密切關注國際市場的投資族來說，都是兼具美觀與實用跟好工具。

更值得一提的是，桌曆的每個月都有一篇「一粒」的專屬理財筆記，分享簡單實用的投資觀念與個人心得，讓使用者翻閱時，同時獲得理財知識及注入滿滿正能量。

群益金鼎證券與台鋼Wing Stars一粒的聯名桌曆，不僅美觀實用，更象徵一份對2025年的美好祝福。群益金鼎證券將限量提供給客戶，數量有限，機會難得，索取方式請聯絡群益全省分公司！群益金鼎證券同時也與一粒聯名推出開戶禮，開立群益證券戶並完成指定任務，可獲得一粒聯名撲克牌及悠遊卡，立即了解請至官網（https://capital6005.com/2gDb5）。

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