公股合併、投信先行 第一金回應了

針對2日媒體傳出，公股行庫合併，將由投信先行，傳出兆豐金（2886）董事長董瑞斌有意促成第一金投信、合庫投信與兆豐投信，先行合併，為公股合併先起示範作用，不過第一金投信2日上午澄清，強調並沒有發布任何併購訊息。

根據媒體指出，市場傳出，公股金控旗下的兆豐投信、第一金投信及合庫投信正在討論「三合一」整併的可行性，若能整併成功，將成為公公併的首例，具示範作用。並透露董瑞斌將就此案向財政部進行報告。

不過第一金（2892）2日發布重訊澄清媒體報導，強調該公司未發布任何相關併購訊息。