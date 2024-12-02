兆豐投信攜手觀音愛心家園 聖誕溫暖傳遞愛

在寒冬來臨之際，兆豐投信以具體行動展現企業社會責任，日前由董事長帶領各級主管與同仁前往觀音愛心家園捐贈生活用品等相關物資，並與住在家園的朋友攜手製作聖誕花圈，傳遞溫暖和關懷。

兆豐投信董事長陳佩君表示，發揮正向影響是一直堅持的企業理念，企業不僅要追求獲利，更要肩負起社會責任，關懷弱勢族群，攜手創造一個更加包容、溫暖的社會環境。

透過這次活動分享聖誕溫暖，與觀音愛心家園的朋友共同製作聖誕花圈，活動過程中大家互相學習與交流，打破障礙建立相互尊重與理解的橋樑，除了捐贈物資支援日常用品的消耗，更重要的是傳遞關懷和尊重。

兆豐投信相信，真正的企業社會責任不僅僅是創造經濟價值，而在於實際付諸行動關懷社會，除了履行企業社會責任的具體展現，更是關愛的實踐，在聖誕佳節即將來臨之際，以行動為社會點燃希望和溫暖的火種。