惠譽：2025台灣銀行業前景展望中性

惠譽對台灣銀行業2025 年的前景展望為中性，主要反映預期2025年台灣銀行業的表現將大致維持穩定。 惠譽預期，受高基期影響，台灣的經濟成長率將從2024年的4%放緩至2.7%，同時銀行業關鍵表現指標亦將趨緩。強勁的人工智慧相關產品出口及投資活動應可持續支持經濟成長，從而在預期美國和台灣降息的情況下為銀行業提供支撐。

由於美國和台灣降息可能導致換匯收益減少及資產收益率下降，惠譽預期銀行業的獲利能力將微幅放緩。 然而，由於借貸成本下降，降息亦將刺激銀行於亞太地區的海外放款動能，並降低整體資金成本，進而緩解淨利差的壓力。

2025年的放款成長率可能從2024年的7.7%降至5.6%，與台灣GDP 成長率放緩一致。放款成長加上手續費收入的增加，應可為銀行的核心獲利能力提供支撐，並為其在採用《巴塞爾協定三最終改革方案》時提供更多緩衝，儘管此改革對資本的影響應屬有限。 信用成本和減損放款比率可能會微幅上升，主要由於國內紓困放款的寬緩措施大多在2024至2026年間到期，以及來自海外放款。

然而，失業率持續保持在較低水準（預計2025年為3.3%），加上人均GDP不斷增長應可為借款人的償債能力提供支撐，並抵消潛在的資產品質壓力。

由於截至2024年8月底，房地產放款（包括房貸和建築放款）占台灣銀行業國內放款總額的比重為37.5%，房地產市場的修正可能會使銀行業前景承壓。 與此同時，放款抵押品中有相當大一部分為房地產。 今年6月和9月的緊縮政策顯示出，隨著房價持續攀升，銀行在房地產市場的風險逐漸加大。

降息對利差造成的下行壓力可能會促使銀行提高風險偏好，並擴大海外放款以獲取更高收益。 若放款予新興市場的海外借款人顯著成長，可能會削弱銀行業的資產品質和核心資本水準。

鑒於台灣為開放型經濟體且高度依賴出口，台灣主要貿易夥伴的經濟成長放緩可能會拖累銀行的業務前景，並導致銀行業前景惡化。

長期而言，大規模的產業整併應對惠譽的經營環境評分（'a'/穩定）有正面影響，並且若其能緩解過度競爭，亦會有利於銀行的財務狀況和內部資本累積。