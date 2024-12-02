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叡揚助攻！電腦學會拋獎學金、引導新世代探詢問題

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
資訊人社會關懷獎學金獲獎同學及參與典禮的貴賓。叡揚／提供
資訊人社會關懷獎學金獲獎同學及參與典禮的貴賓。叡揚／提供

為激勵資訊及相關領域之在學學生培養對於社會關懷之胸懷、主動觀察社會問題，並以資訊方式構思解決方案，中華民國電腦學會和獎學金倡議人陳泉錫籌備了「資訊人社會關懷獎學金」，而軟體大廠叡揚（6752）也特地攜手多個單位力挺，並於11月29日在旗下台北創富研發中心舉辦第2屆「113年資訊人社會關懷獎學金頒獎典禮」，表揚資訊及相關領域之在學學生。

獎學金倡議人陳泉錫提到，人生的價值判斷及行為準則多數在學生時代就已建立，這也是為何資訊人社會關懷獎學金要在校園舉辦！陳泉錫透露初中時期，童子軍老師要求日行一善，這要求讓學生們從小就要學會觀察生活周遭的事情，及時幫忙，即便是一些微小的貢獻。長大進入職場後，在完成份內的工作外，很自然的也會主動去觀察有那些社會議題是自已可以主動幫上忙的，法務部的「毒品成癮者單一窗口服務」就是這樣生出來的。

數位發展部主秘胡貝蒂提到，數位化就是利用數位工具來解決問題，本次入圍的提案有些確實可以加以落實，期許未來能持續發揮資訊人的力量，延續善的種子。教育部資訊及科技教育司高級管理師李月碧提到，本次提案的內容都是從不同面向切入，觀察到不同的社會議題，因為社會上有非常多需要透過資訊化來協助的事情，我們可以藉由資訊化的方式來改善發現的問題，讓議題更有效率、提高社會關懷。

頒獎典禮也邀請了前三名獲獎的同學分享提案內容，第一名為中央警察大學資訊管理學系徐筱雯、田秉麒同學，題目為「AI全視聽防詐守護APP」，透過APP分析語音、文字、圖片等，識別是否為詐騙內容，幫助民眾即時識別並避免落入詐騙圈套；第二名為清華大學跨院國際博士班遲佑成同學，題目為「恐龍法官的輿論監督機制」，提案構思來自於司法判決與社會期望落差極大的問題，期許透過建立法院心證資料庫系統，形成輿論監督的力量。

第三名為國立成功大學法律學系碩士班王昱翔、徐梁育同學，題目為「社福的黑洞：我國社會救助資格探討—以『人籍合一』為中心」，藉由建立資訊共享平台，主動協助經濟弱勢群體申請各方面的輔助或救助，期望能夠幫助與改善他們的生活。

獎學金的評審基準與去年相仿，著重於「關懷議題之社會影響度(30%)」、「解決方案規劃之完整度與嚴謹度(40%)」、「執行(推動)策略之可實踐性(30%)」，且本次審查分為兩階段進行，共55份提案，以書面審查方式評選出10組入圍者，再以實地簡報的方式，接受評審委員的現場評選，最終評定前三名獲獎人及七名佳作。

另外，本次獎學金總獎金提高至38萬元，獲獎組別共10組，其中前三名獎學金分別獲得10萬元、8萬元、6萬元，佳作則能獲得2萬元。

申請此獎學金時，須提出所觀察到的社會議題及其影響性，並針對該社會議題提出相關解決方案及執行策略，例如經費、人力規劃、推動方法等，以解決或改善社會議題，且方案的構想須具有可實踐性。

期望能藉由「資訊人社會關懷獎學金」，培養學生對於社會關懷的胸懷，引導學生主動觀察社會問題，善用自己的任務及角色、構思解決方案，並為其嘗試規劃與推動，為社會盡一份心力。

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