FXTM 富拓推全新品牌形象及承諾 助力投資者開啟財富增長新篇章

全球領先的在線金融交易品牌FXTM富拓宣布煥新品牌形象及理念 「Gives You More」 — 機遇無限，進一步彰顯對投資者的承諾。這次品牌升級將率先在全球中文市場和南非啟動，並逐步覆蓋全球其他地區，為超過500萬來自全球180多個國家和地區的客戶提供更卓越的服務體驗。

全球多達13億人口使用中文，中文也是全球最多人使用的語言，因此FXTM富拓長期深耕全球中文市場。我們認為中文市場是目前全球經濟最具活力的市場之一，匯聚了以深刻洞察金融市場和追求高標準服務著稱的高端投資者，也始終為富拓品牌持續發展提供著重要驅動力。率先選擇全球中文市場作為品牌升級的首發市場，既體現了FXTM富拓對全球華人客戶群體的高度重視，也意在為這一重要市場注入更多機遇與價值。

回望過去，FXTM富拓憑藉逾12年的行業經驗，始終以客戶為中心的宗旨，為全球投資者提供領先的金融服務，專業的行情分析，豐富的產品選擇以及優質的投資者教育，已成為備受全球500萬客戶信賴的經紀商。隨著全球金融市場不斷演進、投資者需求日益多樣化，FXTM富拓也在持續探索著金融服務與金融交易的新高度。此次富拓品牌煥新以三大亮點升級，旨在引領交易新未來，開啟財富新篇章:

更多的交易機會 （More Access）

伴隨著全新品牌形象升級，富拓將進一步擴展其產品組合，全新推出美國羅素2000指數、恆生中國企業指數、100+港股與日股場外交易、股指期貨場外交易、基金及軟性大宗商品等多元資產類別。同時，針對不同風格與水平的投資者，富拓優化帳戶選擇，配備功能強大的MT4/MT5交易平台及高級交易指標，助力客戶精準把握交易機會。此外，富拓將優化開戶流程並提供更多本地化支付方式，為客戶帶來更快捷、更便捷的交易體驗。

更高的投資價值（More Value）

以全新品牌形象升級為契機，FXTM富拓通過技術創新和平台升級，將為全球投資者打造更至尊的投資環境，更靈活的佣金制度，以高達3000倍的浮動槓桿支持不同風險偏好的投資者。同時，富拓將提供前所未有的交易執行速度優勢，99%以上的訂單可在1秒內完成執行，確保客戶抓住市場最佳時機。客戶資產安全始終是富拓的首要任務，在運營和資金管理方面均嚴格遵守監管規定，更與全球頂級銀行Lloyds Banking Group （勞埃德銀行集團 ）合作，為每位客戶配置了高達1,000,000美元的賠償基金保障，助力客戶有效管理風險，確保投資安全和流暢。

更全的服務支持 （More Support）

FXTM富拓始終堅持以客戶為中心，為全球投資者提供高效，便捷的全方位支持。通過個性化服務，進一步提升服務水平。全新品牌升級還引入更多的投資者教育資源，由行業頂尖分析師團隊傾力打造，幫助投資者提升交易技能，優化交易策略。品牌還將提供24/5全天候本地化客戶服務、智能化的風險管理工具，助力投資者抓住市場中的每一個機會。

FXTM富拓的品牌升級不僅是對過去成功的總結，更是邁向未來的堅定步伐。通過此次品牌全面升級，以客戶體驗和高品質的產品為核心，將創新與突破進行到底，為客戶創造更多價值，助力客戶實現財富目標。

在品牌形象全新升級的同時，FXTM富拓還將重磅上線為高淨值客戶特設的專屬專區，帶來更流暢、更個性化的非凡服務，為高端投資者打造超越期待的投資體驗，助力投資者從容掌控財富未來。