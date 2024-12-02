快訊

北市萬華環河快嚴重車禍 車體扭曲駕駛全身骨折搶救中

日本如何「逆轉中華」脫離中國，改寫東亞秩序？

台股早盤大漲逾300點 台積電開盤價1,020元上漲24元

國泰世華胡志明市分行攜越南 Mobile World 簽署合作推廣協議

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華胡志明市分行再創里程碑，與越南最大電子零售通路Mobile World簽署合作協議，共同推廣數位信貸平台「CUB VietnamApp」，簽署儀式日前於胡志明市分行總部盛大舉行。（左起國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑、Mobile World商務發展總監 Truong HongHoang）業者提供
國泰世華胡志明市分行再創里程碑，與越南最大電子零售通路Mobile World簽署合作協議，共同推廣數位信貸平台「CUB VietnamApp」，簽署儀式日前於胡志明市分行總部盛大舉行。（左起國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑、Mobile World商務發展總監 Truong HongHoang）業者提供

國泰世華銀行深耕越南近20年，不僅協助企業客戶布局東協及提升營運韌性，今年更持續投入越南數位消金業務。年初首度推出數位信貸服務平台「CUB Vietnam App」，主打30分鐘內核貸、五年期限內隨時可動撥款項，從註冊申請、撥款到還款達成數位化，節省繁複實體申貸流程，半年內更已受理逾9萬件申請。為擴大越南數位金融服務場景與服務，國泰世華胡志明市分行日前首度攜手越南最大電子產品通路領導品牌Mobile World簽署推廣合作協議，致力提供當地民眾嶄新金融服務體驗。

Mobile World為越南市場零售商龍頭企業，穩居市場領導地位，自2019年起即成為國泰世華胡志明市分行重要企業金融客戶，國泰世華曾主辦其多件聯貸案，多年來雙方建立穩健合作關係，並透過這次推廣合作協議持續深化。結合Mobile World將於越南境內近3,000間線下實體門市協助展出國泰世華「CUB Vietnam App」的產品服務資訊，導引進店客戶於手機下載安裝CUBVietnam App，線上體驗即時便利的數位信貸服務。

合作簽署儀式於胡志明市分行總部盛大舉行，由國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑、MobileWorld商業發展總監Truong Hong Hoang共同代表簽署。呂偉傑表示：「國泰世華看好越南經濟發展前景，持續以成為東南亞台資銀行數位消費金融標竿的目標努力，很榮幸能與Mobile World合作，於越南近3,000個門市據點協助推廣CUB Vietnam App，以科技金融技術滿足越南消費者小額信貸需求，深具戰略指標意義。」

Mobile World商務發展總監 Truong Hong Hoang 表示：「身為越南最大電子商品零售商，我們不斷尋求可靠的產品和服務以滿足客戶多元化需求。國泰世華銀行CUB Vietnam App展現其品牌優異安全性，表現與具前瞻性的創新力，我們樂觀看好其發展潛力。」

身為數位金融領頭羊，國泰世華銀行以客戶為核心，持續深耕數據科學並發揮科技能力，積極投入資源，運用AI演算法、大數據分析等技術，並透過異業合作，尋求更多合作可能性，於海內外地區打造穩健且便利的服務。「CUB Vietnam App」承襲 CUBE 品牌精神，開創簡潔易用的介面設計與快速便利的服務，提供越南消費者全新的數位借貸體驗。近期也在越南央行數位通訊

協會主辦之2024越南國家數位轉型獎（Vietnam National Digital Transformation Award），榮獲公共服務單位類別的「傑出數位轉型企業」獎項，彰顯國泰世華銀行結合數位、數據、科技與鏈結在地的優異數位實力。未來也將持續提供東南亞市場最優質、健全與全方位數位金融解決方案。

延伸閱讀

越南最夯度假地！奢享富國島「4人同行1人免費」 限定特惠實施中

川普揚言對陸加關稅 高球具廠重心轉向越南

越南女首富涉詐 檢方：歸還貪汙貸款110億可免死

彰化員榮醫療體系與越南櫻花醫院簽署合作協議 促進台越醫療交流

相關新聞

國泰世華胡志明市分行攜越南 Mobile World 簽署合作推廣協議

國泰世華銀行深耕越南近20年，不僅協助企業客戶布局東協及提升營運韌性，今年更持續投入越南數位消金業務。年初首度推出數位信...

元大金帶動供應商邁向多元共融職場 落實供應鏈管理 發揮永續影響力

元大金控致力成為ESG標竿企業並積極發揮金融影響力，引領供應商推動永續轉型，11月27日舉辦2024年第三場供應商大會，...

財經人物／帶台灣棒球創造歷史 中華隊幕後總舵手辜仲諒

「我不需要這個工作，但我喜歡這個工作，這個工作給我榮耀感。」8月28日，辜仲諒以中華棒球協會理事長身分，在天母大棒球場對球員精神訓話，嚴肅的口吻中，滿是期許，「讓我覺得可以幫我的國家做點事情，你們也是一樣」，他大聲說。

集保徵才 打造「CARE」團隊

臺灣集保結算所為永續發展與經驗傳承，近期對外招募11個職類共32名人員，邀請具備數位創新思維的「CARE」人才，共同打造...

櫃買攜ICE 攻指數商品

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動指數化商品發展，與國際知名指數公司ICE Data Indices, L...

颱風洪水險 轉嫁愛車風險

康芮強颱襲捲全台，帶來強風豪雨，也有不少地方傳出災情，而愛車變成泡水車更是每個車主的惡夢，但產險業者指出，車主投保車體險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。