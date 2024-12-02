國泰世華胡志明市分行攜越南 Mobile World 簽署合作推廣協議

國泰世華銀行深耕越南近20年，不僅協助企業客戶布局東協及提升營運韌性，今年更持續投入越南數位消金業務。年初首度推出數位信貸服務平台「CUB Vietnam App」，主打30分鐘內核貸、五年期限內隨時可動撥款項，從註冊申請、撥款到還款達成數位化，節省繁複實體申貸流程，半年內更已受理逾9萬件申請。為擴大越南數位金融服務場景與服務，國泰世華胡志明市分行日前首度攜手越南最大電子產品通路領導品牌Mobile World簽署推廣合作協議，致力提供當地民眾嶄新金融服務體驗。

Mobile World為越南市場零售商龍頭企業，穩居市場領導地位，自2019年起即成為國泰世華胡志明市分行重要企業金融客戶，國泰世華曾主辦其多件聯貸案，多年來雙方建立穩健合作關係，並透過這次推廣合作協議持續深化。結合Mobile World將於越南境內近3,000間線下實體門市協助展出國泰世華「CUB Vietnam App」的產品服務資訊，導引進店客戶於手機下載安裝CUBVietnam App，線上體驗即時便利的數位信貸服務。

合作簽署儀式於胡志明市分行總部盛大舉行，由國泰世華胡志明市分行行長呂偉傑、MobileWorld商業發展總監Truong Hong Hoang共同代表簽署。呂偉傑表示：「國泰世華看好越南經濟發展前景，持續以成為東南亞台資銀行數位消費金融標竿的目標努力，很榮幸能與Mobile World合作，於越南近3,000個門市據點協助推廣CUB Vietnam App，以科技金融技術滿足越南消費者小額信貸需求，深具戰略指標意義。」

Mobile World商務發展總監 Truong Hong Hoang 表示：「身為越南最大電子商品零售商，我們不斷尋求可靠的產品和服務以滿足客戶多元化需求。國泰世華銀行CUB Vietnam App展現其品牌優異安全性，表現與具前瞻性的創新力，我們樂觀看好其發展潛力。」

身為數位金融領頭羊，國泰世華銀行以客戶為核心，持續深耕數據科學並發揮科技能力，積極投入資源，運用AI演算法、大數據分析等技術，並透過異業合作，尋求更多合作可能性，於海內外地區打造穩健且便利的服務。「CUB Vietnam App」承襲 CUBE 品牌精神，開創簡潔易用的介面設計與快速便利的服務，提供越南消費者全新的數位借貸體驗。近期也在越南央行數位通訊

協會主辦之2024越南國家數位轉型獎（Vietnam National Digital Transformation Award），榮獲公共服務單位類別的「傑出數位轉型企業」獎項，彰顯國泰世華銀行結合數位、數據、科技與鏈結在地的優異數位實力。未來也將持續提供東南亞市場最優質、健全與全方位數位金融解決方案。