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元大金帶動供應商邁向多元共融職場 落實供應鏈管理 發揮永續影響力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控以「多元照護關懷、打造幸福友善職場」為主題，舉辦供應商ESG大會。(元大金控/提供)
元大金控以「多元照護關懷、打造幸福友善職場」為主題，舉辦供應商ESG大會。(元大金控/提供)

元大金控致力成為ESG標竿企業並積極發揮金融影響力，引領供應商推動永續轉型，11月27日舉辦2024年第三場供應商大會，累計近百家供應商響應；這次以「多元照護關懷、打造幸福友善職場」為主題，邀請30家供應商出席，帶動供應鏈持續打造工作環境的健康與安全，邁向多元、平等及共融(DEI)的友善幸福職場。

元大金控以實際行動投入職場安全與健康守護，這次大會由元大證券人力資源部，針對集團五大健康保護計畫，包含母性保護、人因性危害預防、異常工作負荷促發疾病預防、不法侵害預防與中高齡等，交流推動幸福職場的具體行動；另邀請台灣愛立信分享，電信通訊產業在勞工健康、安全及職場友善，以及協助供應鏈強化安全風險管理、推動健康勞動力之永續經驗。

為響應聯合國永續發展目標SDG 12負責任的消費與生產，元大金控每年執行供應商自評與評鑑機制，評估供應商六大面向作為，包括人權、勞工實務、消費者、誠信經營、環境，以及健康與安全等，落實永續供應鏈管理，這次供應商大會共表揚20家A級供應商，本年度累計共表揚45家A級供應商。

作為永續金融先行者聯盟成員，元大金控已連續13年獲環境部頒發綠色採購績優企業。2020年全面導入ISO 20400永續採購指南，綠色採購金額連續3年正成長，2023年綠色採購金額達2.73億元，年增近三成。元大金控同時將循環採購精神納入供應商永續採購指南-指引、永續採購宣言，透過以租代買的服務型商業模式，由廠商提供維修、耗材更換服務，降低廢棄物產生。今年7月，邀請供應商加入倡議，共同響應朝「資源循環零廢棄」目標邁進。

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