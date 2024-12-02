聽新聞
0:00 / 0:00

逾9500億 金融3業前10月狂賺 史上新高

聯合報／ 記者廖珮君朱漢崙／台北報導

金管會統計，今年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信保險業）稅前盈餘九五○四點三億元，已超過二○二一年全年九三六三億元獲利高峰，改寫史上新高，今年全年更有機會賺破兆元大關。

金管會公布金融業今年十月和前十月獲利。金融三業十月稅前盈餘六五○點二億元，其中壽險業獲利月增五成最佳，主因是台北股匯市順風，帶動壽險業投資收益增加；累計前十月仍以銀行業的四九二六點六億元最賺，貢獻金融業半數獲利，續寫史上同期新高；證券期貨投信業賺一二七九點七億元，保險業賺三二九八億元。至於前十月賺九五○四點三億元，和去年同期七二六九點八億元相比，成長百分之卅一。

法人說，十一月美國維持降息循環，再降息一碼（○點二五個百分點），預期十二月可續降一碼，但愈接近年底，銀行業提列信用成本恐增加、壽險業實現資本利得減少，壓抑十一、十二月獲利空間，但只要壽險業有撐，今年全年有機會飛越兆元大關。

保險 投信 美國

延伸閱讀

大額罰單減 金管會今年開罰金額恐創12年來新低

股市助攻 今年全年金融業獲利可望破兆再創新高

金管會前11月罰鍰1.6億年減逾3成 探6年同期新低

股市多頭 金融業前10月狂賺逾9504億寫史上新高

相關新聞

鑑價嚴 利率升 公銀非首購調至逾3％

公股金融圈人士透露，由於房價鬆動，已有不少蛋白區的地區，尤其是在中南部傳出房價下跌百分之十、廿不等，多家行庫下達指令，要...

不動產授信降水位 影響自主都更

八大公股行庫規畫明年底前要調降超過千億元的不動產授信，以符合中央銀行的集中度控管要求，如今卻殃及池魚，尤其是以自主更新方...

逾9500億 金融3業前10月狂賺 史上新高

金管會統計，今年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘九五○四點三億元，已超過二○二一年全年九三六三億元獲...

永豐金證豐萃基地 開幕

隨著大數據與人工智慧技術迅速發展，量化交易已成為投資市場上的熱門交易方式，永豐金證券投顧團隊作為市場領先者，長期投入量化...

金管會前11月開罰僅1.6億 全年要探12年低點了嗎？

據金管會統計，2024年前11月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等總罰鍰金額1億6,226.5萬元是六年同期新低...

響應減塑 中國信託千支「寶特瓶循環傘」免費使用

為響應減塑環保理念，中信銀行（2891）提供1000支寶特瓶循環愛心傘，放置於中國信託銀行154家分行據點，民眾可免費借...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。