逾9500億 金融3業前10月狂賺 史上新高

金管會統計，今年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘九五○四點三億元，已超過二○二一年全年九三六三億元獲利高峰，改寫史上新高，今年全年更有機會賺破兆元大關。

金管會公布金融業今年十月和前十月獲利。金融三業十月稅前盈餘六五○點二億元，其中壽險業獲利月增五成最佳，主因是台北股匯市順風，帶動壽險業投資收益增加；累計前十月仍以銀行業的四九二六點六億元最賺，貢獻金融業半數獲利，續寫史上同期新高；證券期貨投信業賺一二七九點七億元，保險業賺三二九八億元。至於前十月賺九五○四點三億元，和去年同期七二六九點八億元相比，成長百分之卅一。

法人說，十一月美國維持降息循環，再降息一碼（○點二五個百分點），預期十二月可續降一碼，但愈接近年底，銀行業提列信用成本恐增加、壽險業實現資本利得減少，壓抑十一、十二月獲利空間，但只要壽險業有撐，今年全年有機會飛越兆元大關。