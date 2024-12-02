不動產授信降水位 影響自主都更

八大公股行庫規畫明年底前要調降超過千億元的不動產授信，以符合中央銀行的集中度控管要求，如今卻殃及池魚，尤其是以自主更新方式進行都更的民眾，未來在銀行吃閉門羹的機率大增。

大型行庫高層說，先前有很多自主更新的民眾都可獲得公股行庫的百分之百融資，問題是現在只有銀行法七十二條之二把都更排除在計算範圍，央行的集中度管理則仍把都更列入計算範圍，因此公股銀行在都更的融資仍然受限，迫使公股銀行挑選都更案時，不願意接觸複雜度較高的自主更新都更案，比較願意承作由建商出面的合建案。

行庫高層坦言，未來住戶想推動都更，一來恐怕要和建商合建才容易取得銀行資金，二來則不利於住戶和建商談判分配比例的條件；目前傳多起都更案已送審且快要取得核准函，卻因資金問題幾乎告吹。

不具名的金融圈人士透露，銀行願意承作自主更新推動的都更案，房價每坪都要百萬元以上，銀行打的是一魚兩吃的算盤，若給予自主更新的地主都更資金，還可爭取其作為財富管理的客戶。

儘管台北市素地已不多，無法再做大面積開發，但有待都更的房子愈來愈多，政府政策上獎勵都更，但央行要求的不動產放款集中度管理、總量管制並未排除都更，因此衝擊銀行的資金動用，已對銀行投入都更資金動能產生影響。

大型行庫主管說，民營銀行房貸也已呈滿水位狀態，從公股銀行轉貸出去的量已減少，不但壓縮可以承作新房貸空間，連同都更案承作空間也一併被壓縮，將成為未來雙北市推動市容更新的一大挑戰。