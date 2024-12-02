鑑價嚴 利率升 公銀非首購調至逾3％

公股金融圈人士透露，由於房價鬆動，已有不少蛋白區的地區，尤其是在中南部傳出房價下跌百分之十、廿不等，多家行庫下達指令，要求分行鑑價要更嚴格、緊縮利率和手續費的議價空間，民眾買房除了面臨貸款不易，就算順利申辦負擔也加重不少。

舉例來說，首購族申辦新青安房貸專案借款，買了一千兩百萬元的房子，想取得約成交價八成、九六○萬元貸款，若銀行對房子的估值只有一○八○萬元，申貸人只能取得八六四萬元貸款，自己得再多籌九十六萬元的購屋資金，才能順利交屋。

不僅如此，公股銀行內部人士指出，為了把有限的放款資金留給明年的首購族，避免新青安房貸「斷炊」，八家公股行庫不僅把非首購族的利率調高到百分之三以上，很多名下已經有房貸的「第二戶房貸借款人」，就算表定借款利率是百分之三以上，實際上仍借不到錢。這些第二戶房貸借款人轉而找向民營銀行，帶動民營銀行的房貸利率水漲船高，多數民營銀行已經拉高到百分之三以上。

至於大型行庫的首購族客戶，只要不是新青安的專案利率百分之一點七七五，幾乎已全面從百分之二點四起跳。本報調查，對於名下無房、名下有房但無房貸的借款戶，台銀利率分別為百分之二點三三五、二點八八五；土銀為百分之二點四二五、二點五；合庫為百分之二點四七八、二點九六八；第一銀行百分之二點四、二點五，且還要往上調；華銀為百分之二點五、二點八。

此外，八大行庫先前交給中央銀行的不動產水位下降自主管理報告，都以明年底為期，訂定減降的目標金額，目前已知合計減降規模超過千億元，每家行庫的部位約在一百億至二五○億元之間。

不僅如此，就算許多中小型建商土建融的最新利率行情也已攀升至百分之四以上。國銀高層指出，過往公股銀行在土建融市場和民營銀行競爭激烈，壓低利率水準，如今公股銀行卡在銀行法七十二條之二的水位已滿，使得民營銀行有更大的定價空間，意味著建商借款的成本愈來愈高。

業界人士預期，建商的借款利率攀升，利息成本也會反映在房價，儘管央行打炒房，但因通膨效應和建商成本升高，價格恐怕很難降下來，頂多只有蛋白區的價格會下降。

一家大型行庫主管說，以前每個月還款量一百億至一五○億元，如今只剩下七十億到一百億元，因為以往還有房貸轉貸到民營銀行，但現在民營銀行水位也快滿了，公銀現有房貸戶難以轉貸，所以未來能夠承作房貸的空間日益有限。