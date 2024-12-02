教育部「體育推手獎」／一銀連續六年獲肯定

第一銀行積極挹注資源支持台灣體育運動優秀選手，2024年投入體育預算將近2,000萬元，同時贊助桌球、柔道、舉重及角力等項目，贊助教練及選手人數近85位，今年更榮獲體育推手獎「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」及「推展類金質獎」等三大獎項，自2019年迄今已連續六年榮獲教育部體育署肯定，顯見第一銀行長期以來對各項體育運動的付出與支持備受肯定。

第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」理念，長期深耕並落實ESG，推展運動風氣不遺餘力，在「贊助類金質獎」中，今年度贊助舉重隊優秀教練及選手計25名，按國、高中至大學規劃，挖掘培育各階段潛力選手，以培養優秀舉重選手為目標。

於2024年亞洲舉重錦標賽中，第一銀行舉重隊教練也是行員的黃達德率隊代表國家出賽，選手陳柏任、胡俊祥，以及在今年1月延攬為第一銀行正式行員的陳玟卉，合計拿下三銀三銅之佳績。

而在今年巴黎奧運中，陳玟卉代表台灣取得第六名佳績，接下來將繼續前進，再接再厲，期許拿下體壇最高殿堂的「第一金」。

除了贊助舉重運動，第一銀行更以系統性方式規劃支持基層桌球運動，提供經費贊助基層訓練，迄今已逾30年。

桌球隊好手於11月18日甫完賽的2025年度中華桌球國手排名資格賽中不負眾望榮獲佳績，拿下總席次12席中的六名，接下來將積極備戰12月下旬的中華桌球國手排名賽，爭取代表台灣出賽國際舞台的榮耀；其中洪敬愷、張佑安、黎彥君、林彥均和黎昕陽等五位國手都來自第一銀行建教合作學校松山家商，廖振珽是自第一銀行建教合作學校高雄福誠高中畢業，廖振珽及黎昕陽更是第一銀行進用行員，充分展現長期扶持體育選手的努力與耕耘。

第一銀行希冀發揮拋磚引玉的效益，號召更多企業盡一份心力，讓國內體育發展更加蓬勃，協助優秀選手可以在無後顧之憂的情況下，不斷「追求卓越、邁向第一」。