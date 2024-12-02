教育部「體育推手獎」／兆豐金多元深耕勝出

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
兆豐金融集團深耕基層運動有成 獲教育部體育推手獎肯定，教育部體育署署長鄭世忠（左）頒贈金質獎座給兆豐銀行總經理黃永貞（右）。兆豐金／提供
兆豐金融集團深耕基層運動有成 獲教育部體育推手獎肯定，教育部體育署署長鄭世忠（左）頒贈金質獎座給兆豐銀行總經理黃永貞（右）。兆豐金／提供

兆豐金（2886）融集團長期贊助各類運動，不但建構優質體育環境，也協助培育青年學子，在教育部體育署主辦的「第16屆體育推手獎」中大放異彩，包括兆豐金控獲頒贊助類銀質獎、兆豐銀行更勇奪贊助類金質獎，顯示兆豐金融集團在棒球、籃球、高爾夫、馬拉松、自行車、霹靂舞等多元運動環境深耕、力挺各項賽事舉辦等作為深受肯定，讓優秀青年專注訓練、爭取榮譽無後顧之憂。

兆豐金控表示，推動國內多元運動穩健發展，集團投入各項運動賽事贊助及基層選手培育，提供運動團體與選手安心訓練、專心奪牌。去年兆豐金控贊助財政部統一發票盃路跑比賽，旗下兆豐證券支持彰化平和國小曲棍球隊前進美國參加「加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」，兆豐保險則是連續四年贊助超級馬拉松賽事，包括台灣棲蘭林道越野超級馬拉松、台北超級馬拉松、宜蘭冬山河超級馬拉松等，並贊助跆拳道小將江宜珊及江宜璇兩選手征戰國內外重大賽事。

兆豐銀行表示，為持續發揮企業影響力，透過整合各縣市分行據點資源，贊助在地體育活動，除長期支持中華職業棒球隊「統一7-ELEVEn獅隊」，也積極投入各項賽事，包括「兆豐銀行美利達彰化經典百K」、「2023建大輪胎盃女子高爾夫球公開賽」、「2024華國三太子盃國際男子網球挑戰賽」、「113年中華民國霹靂舞國手選拔積分賽-高雄站」等，兆豐銀行文教基金會也長年支持宜蘭偏鄉國小棒球隊及花蓮地區學校射箭隊培訓經費。

響應聯合國永續目標（Sustainable Development Goals, SDGs），發揮正向影響力，兆豐金融集團以「扎根傳承，挹注體育」為社會共榮目標，扶持體壇健將在賽場發光，力挺青年勇敢追夢，未來也將持續以普惠金融理念結合年輕人所需的金融服務，提升社會多元包容性，創造更好的生活品質與永續未來。

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