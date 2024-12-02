聽新聞
0:00 / 0:00

教育部「體育推手獎」／富邦金勇奪11項大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控及子公司於2024體育推手獎頒獎典禮共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠。富邦金控／提供
富邦金控及子公司於2024體育推手獎頒獎典禮共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠。富邦金控／提供

教育部體育署於11月29日舉辦2024年體育推手獎頒獎典禮，富邦金控（2881）及子公司共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠。

富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類銀質獎」、「贊助類長期贊助獎」。富邦長期支持及推動台灣體育發展，用心與成果備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦是國內最挺體育的企業之一，富邦金控及子公司致力推廣健康運動，年投入逾5億元資金，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並冠名與主辦多項國際賽事，更重視「傳承與培育」精神。

蔡明興表示，非常感謝體育署的肯定，富邦金控已連續16年榮獲行政院「體育推手獎」的肯定，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。未來，富邦也將持續支持體育發展，以品牌理念「正向力量 成就可能TM」具體落實企業支持運動的決心。

今年富邦金控連續第三年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。

富邦金控2009年起贊助「台北馬拉松」，迄今已長達16年，2020年至今更連續五年贊助新北市「萬金石馬拉松」。富邦金控更自2020年起主動響應聯合國「運動拯救氣候倡議行動」，攜手合作賽事綠色轉型，並於2021年發起「Run For GreenTM」ESG倡議計畫，目標在五年內為台灣種下10萬棵樹，與跑者一同奔向永續未來。

為了支持台灣國球成長發展，建立棒球運動人才庫，富邦自1993年起支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年。富邦公牛隊培育眾多優秀選手，堪稱國內體壇搖籃，自1998年至2024年，富邦公牛隊旗下近百位球員投入職棒隊伍，富邦悍將陣中王勝偉、王正棠、范國宸、江國豪等好手皆來自於富邦公牛隊；近20年來，富邦公牛隊畢業球員投身基層棒球服務者也超過百位。

運動 馬拉松 體育

延伸閱讀

12強賽／江國豪寄手套到日本還拍片鼓勵 辰己涼介「2字回應」

12強賽／「勝投怪盜」張奕商品來了 悍將迷要買要快

日職／辰己涼介又出怪招了！「全身金」領金手套獎震撼全場

影／冠軍選手回母校 阿嬤：他真的很乖很辛苦 江國豪頓時眼眶泛紅

相關新聞

鑑價嚴 利率升 公銀非首購調至逾3％

公股金融圈人士透露，由於房價鬆動，已有不少蛋白區的地區，尤其是在中南部傳出房價下跌百分之十、廿不等，多家行庫下達指令，要...

金融三業今年獲利衝兆元 證期投信、保險業成長逾六成

據金管會統計，2024年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘達9,504.3億元，已一口氣越過2021年...

國銀「卡」商機 現金回饋拚場 搶攻年底購物大檔

衝年底刷卡高峰，國銀強推高額信用卡現金回饋，搶攻商機。其中，王道銀雙12指定電商刷卡最高享現金回饋11%，指定百貨消費最...

集保徵才 打造「CARE」團隊

臺灣集保結算所為永續發展與經驗傳承，近期對外招募11個職類共32名人員，邀請具備數位創新思維的「CARE」人才，共同打造...

櫃買攜ICE 攻指數商品

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動指數化商品發展，與國際知名指數公司ICE Data Indices, L...

颱風洪水險 轉嫁愛車風險

康芮強颱襲捲全台，帶來強風豪雨，也有不少地方傳出災情，而愛車變成泡水車更是每個車主的惡夢，但產險業者指出，車主投保車體險...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。