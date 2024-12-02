教育部「體育推手獎」／富邦金勇奪11項大獎

教育部體育署於11月29日舉辦2024年體育推手獎頒獎典禮，富邦金控（2881）及子公司共囊括11項大獎肯定，為獲獎企業之冠。

富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類銀質獎」、「贊助類長期贊助獎」。富邦長期支持及推動台灣體育發展，用心與成果備受肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦是國內最挺體育的企業之一，富邦金控及子公司致力推廣健康運動，年投入逾5億元資金，積極經營富邦勇士籃球隊、富邦悍將棒球隊，並冠名與主辦多項國際賽事，更重視「傳承與培育」精神。

蔡明興表示，非常感謝體育署的肯定，富邦金控已連續16年榮獲行政院「體育推手獎」的肯定，更是台灣擁有最多「運動企業認證標章」的金融業之一。未來，富邦也將持續支持體育發展，以品牌理念「正向力量 成就可能TM」具體落實企業支持運動的決心。

今年富邦金控連續第三年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。

富邦金控2009年起贊助「台北馬拉松」，迄今已長達16年，2020年至今更連續五年贊助新北市「萬金石馬拉松」。富邦金控更自2020年起主動響應聯合國「運動拯救氣候倡議行動」，攜手合作賽事綠色轉型，並於2021年發起「Run For GreenTM」ESG倡議計畫，目標在五年內為台灣種下10萬棵樹，與跑者一同奔向永續未來。

為了支持台灣國球成長發展，建立棒球運動人才庫，富邦自1993年起支持「富邦公牛隊」，迄今已長達32年。富邦公牛隊培育眾多優秀選手，堪稱國內體壇搖籃，自1998年至2024年，富邦公牛隊旗下近百位球員投入職棒隊伍，富邦悍將陣中王勝偉、王正棠、范國宸、江國豪等好手皆來自於富邦公牛隊；近20年來，富邦公牛隊畢業球員投身基層棒球服務者也超過百位。