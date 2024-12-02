教育部「體育推手獎」／台新集團五獎項到手

台新金控（2887）長期支持運動發展，每年投入大量資源支持選手與賽事，於教育部體育署舉辦的「體育推手獎」頒獎典禮，台新金控共囊括五項大獎肯定，成為國內力挺體育的企業代表。此屆「體育推手獎」，台新銀行獲頒「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」、以及「推展類銀質獎」等殊榮，台新人壽與台新證券更是首次獲「贊助類銅質獎」。台新銀行總經理林淑真、台新人壽董事蔡康以及台新證券總經理陳立國出席領獎，並邀請台北台新戰神職籃球員蘇奕晉共同出席典禮，展現台新深耕國內體育、用行動支持運動員的決心。

台新連續三年蟬聯「體育推手獎」殊榮，並且連續四屆獲得教育部體育署運動企業認證，秉持「認真，讓美好永續」的精神，善盡企業社會責任。自2005年開始，深入921大地震重災區南投縣國姓鄉，發起「奮發種子灌溉計畫」，贊助支持南投空手道隊，幫助當地孩童透過空手道專長繼續升學，20年來已累積獲得超過1,900面獎牌，更培育出谷筱霜、辜翠萍等多位亞運金牌好手，成為台灣國家隊與國手的搖籃。台新在推廣女性運動上亦不遺餘力，2011年起接連贊助支持曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等女子高球好手，幫助女性選手挑戰自我，躍上國際舞台。2018年起冠名贊助台新女子路跑，每年號召上萬名女性跑者參與賽事，讓女性有機會展現自信與美麗，同時響應聯合國永續發展目標（SDGs），致力實踐性別平權與促進大眾健康。

此外，台新也與年輕人站在一起，2017年起贊助HBL高中籃球聯賽，扎根基層運動，同時幫助年輕選手，勇敢實現夢想。更自2020年起跨足職籃領域，冠名贊助福爾摩沙台新夢想家球隊， 2023年更籌設台新育樂、成立台北台新戰神球隊，擴大對大型運動賽事的支持，以台北和平館作為主場，打造完善的比賽環境，幫助球隊成軍首年即闖入T1職籃聯盟冠軍戰。

台新秉持「取之於社會、用之於社會」的理念，多年來積極投入各項運動及慈善活動，將體育結合公益，連續12年舉行台新名人高球慈善配對賽，邀請選手及客戶共同揮桿獻愛心，迄今已募得超過2,000萬元善款，讓善的循環得以延續。台新除了是大家的智慧好夥伴，也是體育選手的好夥伴，台新未來將持續以「認真」的態度推動運動賽事發展，幫助台灣體育選手向前邁進，為國爭光。