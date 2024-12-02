國銀「卡」商機 現金回饋拚場 搶攻年底購物大檔

衝年底刷卡高峰，國銀強推高額信用卡現金回饋，搶攻商機。其中，王道銀（2897）雙12指定電商刷卡最高享現金回饋11%，指定百貨消費最高也有10%回饋金；國泰世華銀行搭配主力信用卡CUBE卡樂饗購權益3.3%小樹點回饋，周年慶檔期全館滿額10%回饋，累計回饋最高可達15.3%。

時序進入12月，年底適逢百貨周年慶、電商雙12促銷活動接踵而來，帶動銀行刷卡動能，國銀看準商機紛紛推出信用卡回饋優惠，期能衝高一波刷卡金好成績。10月國人刷卡金額刷破4,000億元大關、達4,042億元，較去年同期成長近9%，累計今年前十月刷卡額衝上3.8兆元，皆創史上同期新高，距離年底剩不到一個月，銀行卯足全力給回饋，希望能締造亮眼佳績。

王道銀行表示，迎接年終雙12檔期與購物旺季，12月底前至momo購物網消費刷王道卡，滿額最高即享11%現金回饋；另於PChome、Coupang酷澎、Yahoo奇摩購物中心、博客來等四大電商網購刷王道卡，合計跨平台消費滿額最高亦可享11%現金回饋。

此外，至2025年2月28日止，凡持王道卡於全台逾30家知名百貨單筆消費滿新台幣2,000元且完成登錄者，最高則享10%現金回饋，另以王道銀行帳戶綁定全支付消費之卡友，至日本PayPay合作商店消費最高可享15%全點回饋。

國泰世華銀行推出CUBE卡專屬優惠，至12月31日於CUBE App領取專屬優惠券並至指定百貨公司消費，最高享2%小樹點回饋。若搭配CUBE卡「樂饗購」權益3.3%小樹點回饋，以及周年慶檔期全館滿額10%回饋，累計回饋最高可達15.3%。

台新銀行則針對周年慶推出首八日使用skm pay綁定台新銀行新光三越聯名卡，單筆滿2萬元享最高15.5%等值回饋；玫瑰卡、太陽卡則推出百貨、國內餐飲等3.8%點數回饋無上限；此外，民眾於12月1日至2025年5月31日結帳帳單期間，使用街口支付綁定台新@GoGo卡並完成指定任務，即可享最高3%回饋，每月最高可拿1,500點。

此外，支付業者街口支付攜手momo購物網、PChome 24h購物、淘寶、蝦皮購物、神腦生活、91APP 合作品牌等知名電商，推出「街口 12.12樂購節」最高28%回饋，祭出四張全電商街口券最高折10%、指定大牌街口幣加碼最高8%、綁定指定支付工具拿10%等活動；活動期間下單還可抽單筆訂單全額免費。