金融業前11月罰鍰 六年新低

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，2024年前11月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等總罰鍰金額1億6,226.5萬元是六年同期新低，年減三成，主因是下半年無大罰單，若以2024年罰鍰預算數2.75億元來看，達標率59%，全年達成率恐是史上最低。

據估算，2024年全年罰鍰一旦低於1.76億元，將重寫12年來新低紀錄。前次低點是2012年的1.57億元。

所謂「大罰單」是指罰鍰逾300萬元案子，從金管會新任主委彭金隆5月20日就任至今，沒有開出任何一張大罰單，若最後一個月罰鍰額低於1,353萬元（過去近半年月均罰鍰額是1,056萬元），如同宣告跌破了2015年全年1.76億元罰鍰，改寫12年來新低。

過去20年來，罰鍰低於2億元者僅有七年，2024年將是第八年。2011年罰鍰1.42億元最低，2012年是1.57億元次低，2005年1.68億元列第三，第四則是2015年的1.76億元。

近半年「大罰單」銳減，是今年金融業全都奉公守法了？還是意味著金管會認為大額罰鍰已不再是有效的監理措施了？這是短期現象，還是將成為金管會長期的政策方向？

金管會主秘蔡福隆說，裁罰僅是手段而非目的，是希望金融業對內控或法遵更有警覺意識，從過去歷程來看，不是說今年罰鍰多，就是業者守法性差，可能是案件遞延，當年度罰鍰高低，並無法反映當年狀況。

其次，金管會強調內控，近年理專或公司治理弊案大減，顯示業者已有高警覺及強化守法意識，罰鍰銳減不代表金融檢查鬆懈，金管會是安全與發展並進，「安全」的監理力道仍會持續強化。

一家金融業高層直言，通常罰鍰會內化為金融業的成本，等於是股東付錢，也起不了甚麼作用，金管會近年多改以其他裁罰手段來「示警」，如直接罰人、限制業務或加重資本計提「這才最痛」。

罰單 金管會

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