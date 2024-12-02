金控打群架 綜效大提升

據金管會統計，今年前十月金融三業稅前盈餘大賺9,504億元，其中14家上市金控稅前盈餘就占了近66%、約三分之二，等於非金控集團的獨立銀行、證券期貨投信和保險業僅貢獻三分之一，擁有豐沛資源奧援，可以「打群架」的金控集團綜效愈發顯著。

據公告，14家金控前十月稅前盈餘達6,239億元（其中凱基金、新光金和永豐金未公告稅前，以稅後計）占整體金融三業獲利65.6%，占比是近年新高，反映在資本市場熱絡時，金控集團獲利也愈高。

再拉長近五年來看，據金管會從2019年到2023年統計，金控公司獲利貢獻占比都逾五成，值得關注的是，2021年金融三業稅前盈餘攀到9,363億元高峰時，金控公司賺5,974億元，占了63.5%。金控公司獲利貢獻占比愈高，也反映獨立金融業生存空間愈發不易，M型化金融市場早已來臨。

一家金控高層說，目前高獲利不代表永久，在邁入下一個20年、市場變動更加劇烈時，各金控應要重新評估自身競爭力、定位與利基，才能可長可久。