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獨／不動產總量管制衝擊都更 「這方式」在銀行吃閉門羹機率恐大增

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
不動產總量管制衝擊都更，自主更新首當其衝。聯合報系資料照
不動產總量管制衝擊都更，自主更新首當其衝。聯合報系資料照

八大公股行庫明年底之前總共要調降千億以上的不動產授信，向央行交出集中度控管的作業，但出乎外界意料之處，現已產生另一批池魚之殃受害者，就是想要都更的民眾，尤其是以「自主更新會」方式來進行都更的民眾，未來在銀行吃閉門羹的機率大增。

大型行庫高層坦言，先前有很多自主更新的民眾都可以獲得公股行庫的百分之百融資，但問題是現在只有銀行法72條之2把都更排除在計算範圍，央行的集中度管理則仍把都更列入計算範圍，因此公股銀行在都更的融資仍然受限，這也使得公股銀行他們在挑選都更案子時，就更不願意去接觸複雜度較高的自主更新都更案，反而比較願意承作由建商來出面的合建案。

行庫高層不諱言，未來倘若住戶想要都更，一來恐怕更得要跟建商合建才更容易取得銀行資金，二來則不利於住戶跟建商談判分配比例的條件，目前已經有聽聞有多起都更案，已經送審而且快要取得核准函了，但最後卻因為資金的問題，而幾乎告吹。

不具名的金融圈人士也透露，現在銀行願意承作自主更新會所推動的都更案，房價每坪都要高到百萬以上，包括大安區、信義區、跟松山區這類房價較高的地區，通常住戶的收入也較高，銀行打的算盤是可以一魚兩吃，倘若給予自主更新會的地主們都更資金，還可以進一步爭取其做為財富管理的客戶，至於萬華跟大同、文山區則是要看地段，換言之，銀行在挑都更案的時候，住在不同地區的民眾們所受到的待遇也會不同。

令人憂心的是台北市雖然素地已經不多，沒有辦法再做大面積的開發，但是有待都更的房子卻越來越多，然而，雖然都更是政府所獎勵的政策，但實際上央行所要求的不動產放款集中度管理、總量管制並沒有把都更排除，仍然衝擊銀行的資金動用，已經對銀行投入都更資金動能產生影響。

大型行庫的主管指出，由於民營銀行的房貸也已經是滿水位的狀態，所以值得從公股銀行轉貸出去的量已經有所減少，不但壓縮可以承作新房貸的空間，連同都更案承作的空間也一併的被壓縮，將成為未來雙北市要去推動市容更新的一大挑戰。

公股行庫 央行 建商 房貸 都更

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