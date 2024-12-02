壽險招攬新血 祭出高獎酬

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

壽險公司積極招攬新血，紛紛祭出高額年薪，更用創意奇招爭取年輕人加入，如南山人壽透過深入校園舉辦各式活動，如營隊、校園樂活競賽、產學合作獎學金等，吸引年輕人；新光人壽則在今年推動業務行銷制度轉型有成，用具有「高自由、高獎酬、高後援、高包容」特點，吸引有志從事保險業務的菁英加入。

南山人壽持續以招募年輕世代、延攬多元領域人才為目標，同時透過深入校園舉辦各式活動，如營隊、校園樂活競賽、產學合作與獎學金等，及早將保險觀念置入於年輕學子，在業務新人培訓部分，擁有為期12個月、四階段、累計超過200個小時的紮實系統化訓練課程，表現優異的業務新人通常銷售業務獎金加計專案獎金後，首年度就可突破百萬年收入。

新光人壽表示，今年推動業務行銷制度轉型有成，累計第一工作至第九工作月業務菁英招募人數已達1,646名，超過去年全年度招募數。

保險 獎學金 產學合作

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